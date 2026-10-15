Victor Ponta avertizează că România riscă „falimentul”, după ce Friedrich Merz a propus reducerea bugetului UE

Victor Ponta, fostul premier al României, comentează afirmațiile cancelarului Friedrich Merz din cadrul summitului de la Bruxelles, privind reducerea planului inițial de finanțare propus de Comisia Europeană. Ponta subliniază că România nu mai poate conta pe fonduri suplimentare din partea Uniunii Europene, iar singura soluție pentru evitarea falimentului este atragerea investitorilor străini prin consolidarea economiei naționale.

Ponta chiar atrage atenția că sumele din finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene ar urma să fie reduse în următorii ani.

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„PNRR s-a încheiat (cu bune și cu rele). Nu mai vin bani de aici.

Fondurile structurale vor fi reduse în viitorul buget european (exercițiul financiar 2028–2034)”, spune Victor Ponta pe Facebook.

„Scăderea investițiilor străine cu 70% în ultimul an” este un alt aspect pe care Ponta îl aduce în prim-plan. Acesta avertizează că este exclus ca România să mai continue seria împrumuturilor sau creșterea taxelor, iar singura soluție pentru evitarea falimentului este creșterea economică.

„Investițiile străine în România s-au prăbușit cu aproape 70% în ultimul an.

CONCLUZIA: dacă nu sprijinim rapid și eficient economia națională și firmele locale și dacă nu atragem investiții substanțiale, nu vom face decât să creștem împrumuturile (că taxele sunt deja la maximum)! Adică tot FALIMENT!”, mai adaugă Ponta.

Friedrich Merz vrea reducerea planului de buget propus de Comisia Europeană

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, la sosirea la summitul de la Bruxelles, că liderii europeni sunt încă departe de un acord privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

„Trebuie să reducem semnificativ bugetul comun în comparație cu propunerile Comisiei”, a declarat oficialul german.

Merz a criticat propunerea de compromis prezentată de Irlanda și a susținut că bugetul trebuie redus semnificativ față de planul Comisiei Europene.