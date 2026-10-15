Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta avertizează că România riscă „falimentul”, după ce Friedrich Merz a propus reducerea bugetului UE

Victor Ponta avertizează că România riscă „falimentul”, după ce Friedrich Merz a propus reducerea bugetului UE

Ruxandra Radulescu
Victor Ponta avertizează că România riscă
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta, fostul premier al României, comentează afirmațiile cancelarului Friedrich Merz din cadrul summitului de la Bruxelles, privind reducerea planului inițial de finanțare propus de Comisia Europeană. Ponta subliniază că România nu mai poate conta pe fonduri suplimentare din partea Uniunii Europene, iar singura soluție pentru evitarea falimentului este atragerea investitorilor străini prin consolidarea economiei naționale.

Ponta chiar atrage atenția că sumele din finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene ar urma să fie reduse în următorii ani.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„PNRR s-a încheiat (cu bune și cu rele). Nu mai vin bani de aici.
Fondurile structurale vor fi reduse în viitorul buget european (exercițiul financiar 2028–2034)”, spune Victor Ponta pe Facebook.

„Scăderea investițiilor străine cu 70% în ultimul an” este un alt aspect pe care Ponta îl aduce în prim-plan. Acesta avertizează că este exclus ca România să mai continue seria împrumuturilor sau creșterea taxelor, iar singura soluție pentru evitarea falimentului este creșterea economică.

„Investițiile străine în România s-au prăbușit cu aproape 70% în ultimul an.
CONCLUZIA: dacă nu sprijinim rapid și eficient economia națională și firmele locale și dacă nu atragem investiții substanțiale, nu vom face decât să creștem împrumuturile (că taxele sunt deja la maximum)! Adică tot FALIMENT!”, mai adaugă Ponta.

Friedrich Merz vrea reducerea planului de buget propus de Comisia Europeană

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, la sosirea la summitul de la Bruxelles, că liderii europeni sunt încă departe de un acord privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

„Trebuie să reducem semnificativ bugetul comun în comparație cu propunerile Comisiei”, a declarat oficialul german.

Merz a criticat propunerea de compromis prezentată de Irlanda și a susținut că bugetul trebuie redus semnificativ față de planul Comisiei Europene.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zelenski anulează cu o simplă declarație programul SAFE de înzestrare a României. Președintele ucrainean spune că războiul a demonstrat că achizițiile de blindate sunt inutile, adică fix ce cumpără țara noastră, cu peste 4 miliarde euro, de la Rheinmetall
16:51
Zelenski anulează cu o simplă declarație programul SAFE de înzestrare a României. Președintele ucrainean spune că războiul a demonstrat că achizițiile de blindate sunt inutile, adică fix ce cumpără țara noastră, cu peste 4 miliarde euro, de la Rheinmetall
FLASH NEWS Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone și reamintește ce știe toată lumea: că România nu e o țară aflată în război
16:07
Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone și reamintește ce știe toată lumea: că România nu e o țară aflată în război
EXCLUSIV Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cazați în același hotel la Bruxelles. Cei doi s-au întâlnit aproape de miezul nopții. Ce au discutat
15:40
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cazați în același hotel la Bruxelles. Cei doi s-au întâlnit aproape de miezul nopții. Ce au discutat
REACȚIE Ilie Bolojan justifică decizia de a vota Guvernul Niculescu și îi reamintește PSD-ului cât de fragilă este guvernarea și că oricând poate fi dată jos prin moțiune de cenzură
15:28
Ilie Bolojan justifică decizia de a vota Guvernul Niculescu și îi reamintește PSD-ului cât de fragilă este guvernarea și că oricând poate fi dată jos prin moțiune de cenzură
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, optimist că România va avea marți un Guvern cu puteri depline. Ce mesaj le transmite investitorilor străini care i-au spus „nu alegeri anticipate!”
14:35
Nicușor Dan, optimist că România va avea marți un Guvern cu puteri depline. Ce mesaj le transmite investitorilor străini care i-au spus „nu alegeri anticipate!”
FLASH NEWS AUR vrea să-i interzică Mirabelei Grădinaru să-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe, pe banii statului. Ce prevede un proiect depus în Parlament
14:02
AUR vrea să-i interzică Mirabelei Grădinaru să-l mai însoțească pe Nicușor Dan în vizitele externe, pe banii statului. Ce prevede un proiect depus în Parlament
Mediafax
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
Digi24
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
Cancan.ro
BREAKING: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Adevarul
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Click
Doctoriță de la Spitalul Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. Soțul a încercat să o scape, deși nu era în mașină
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
Ce se întâmplă doctore
La ce folosește, de fapt, sertarul de sub aragaz sau cuptor. Mulți îl folosesc greșit, fără să știe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire uimitoare care ar putea ajuta la explicarea existenței vieții
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
CONTROVERSĂ Reacția Kremlinului, după ce Ucraina l-a sfidat pe Trump și a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ce anunță purtătorul de cuvânt al lui Putin
17:09
Reacția Kremlinului, după ce Ucraina l-a sfidat pe Trump și a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ce anunță purtătorul de cuvânt al lui Putin
EDUCAȚIE Rezultatele finale la concursul pentru directori de școli. Câți candidați merg mai departe, după contestațiile la proba de competențe
16:59
Rezultatele finale la concursul pentru directori de școli. Câți candidați merg mai departe, după contestațiile la proba de competențe
EMISIUNI „Cu Gândul la București” începe vineri, 16 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2
16:58
„Cu Gândul la București” începe vineri, 16 octombrie, de la ora 14.00. Invitat: Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2
FLASH NEWS Premierul Bulgariei susține acordul Trump-Putin privind motorina rusească și cere oprirea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră
16:57
Premierul Bulgariei susține acordul Trump-Putin privind motorina rusească și cere oprirea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră
ACCIDENT O doctoriță din Alexandria a provocat un accident după ce s-ar fi urcat băută la volan. Se grăbea să ajungă la garda de la Urgențe
16:46
O doctoriță din Alexandria a provocat un accident după ce s-ar fi urcat băută la volan. Se grăbea să ajungă la garda de la Urgențe
FLASH NEWS Diana Buzoianu anunță nereguli la Romsilva Iași. Directorii, la partide de vânătoare în timpul programului. Ce a descoperit Corpul de Control
16:26
Diana Buzoianu anunță nereguli la Romsilva Iași. Directorii, la partide de vânătoare în timpul programului. Ce a descoperit Corpul de Control

Cele mai noi

Trimite acest link pe