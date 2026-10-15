Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, joi, 15 octombrie, într-o intervenție la Digi24, că a fost la un pas să ocupe o funcție de ministru în Guvernul condus de Luca Niculescu, însă că a fost oprit de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Ponta afirmă că a avut o discuție cu liderul social-democraților pentru un post în noul Executiv, însă că, în cele din urmă, Sorin Grindeanu s-a răzgândit și a preferat ca, în Cabinetul Niculescu, majoritatea ministerelor să îi revină partidului pe care îl conduce.

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„Nu se mai pune problema să am o funcție în Guvern” / „S-a pus zilele trecute, dar s-a răzgândit domnul Grindeanu”

Gândul a anunțat încă de ieri că Victor Ponta era luat în calcul pentru conducerea a doua ministere. Este vorba fie de Ministerul Economiei, fie de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Mai nou, fostul premier dezvăluie că planul a căzut în urma deciziei luate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a preferat ca ministerele să le revină, în mare parte, doar social-democraților.

„Nu se pune această problemă (n.r. – să am o funcție în acest Guvern). S-a pus zilele trecute. Nu s-a realizat, nu va exista nici în viitor. Mi s-a propus. Am avut, la un moment dat, o discuție cu domnul Grindeanu. Domnia sa, normal, s-a răzgândit. A vrut doar PSD, e dreptul său”, a spus Victor Ponta la Digi24.

„Guvernul Niculescu va fi învestit. Nu are nimeni interesul să îl dea jos peste șase luni”

„Ne trebuia un Guvern cu puteri depline. Nu știu dacă Guvernul Niculescu este cea mai bună variantă pentru momentul în care ne aflăm. Ne trebuia un Guvern care să facă rectificare bugetară și să vină cu bugetul pentru anul viitor, că, altfel, intra tot statul român în faliment.

Era nevoie și acum două luni, și acum patru luni, dar acesta e Guvernul pe care și l-a dorit domnul președinte. Acesta va trece și va fi învestit. Nu are nimeni interesul să dea jos acest guvern peste șase luni”, a mai explicat Victor Ponta.