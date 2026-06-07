Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani

Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, (85 de ani), a demisionat din funcția de președinte al Partidului Comuniştilor (PCRM). Voronin a deținut funcția timp de 30 de ani.

Conform TASS, Voronin va exercita în continuare doar funcția simbolică de președinte de onoare al PCRM, primită sâmbătă în cadrul celui de-al 11-lea Congres al comuniștilor moldoveni, reuniune desfășurată la Chișinău.

Diana Caraman preia steagul roșu

Delegații Congresului PCRM au ales-o pe deputata moldoveană, Diana Caraman, în funcția de nou președinte al Partidului Comunist. La congres au participat 254 de delegați din organizațiile teritoriale ale partidului din întreaga țară.

Congresul comuniștilor a adoptat un apel către poporul Republicii Moldova, cerând păstrarea statalității, protejarea drepturilor sociale ale cetățenilor, menținerea neutralității și asigurarea păcii în țară.

Voronin este fondatorul partidului și a fost liderul acestuia din 1993, de la constituirea formațiunii.

Comuniștii au condus oficial Moldova doar 8 ani

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost fondat în 1993, după ridicarea interdicției impuse activității formațiunilor comuniste în primii ani de independență ai Republicii Moldova.

PCRM a obținut majoritate parlamentară în alegerile din 2001 și a guvernat Republica Moldova în perioada 2001–2009, când liderul partidului, Vladimir Voronin, a deținut funcția de președinte al țării.

Formațiunea și-a păstrat prezența în viața politică a Republicii Moldova și după pierderea guvernării, deși influența sa electorală s-a redus considerabil în ultimii ani.

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