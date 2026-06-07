Prima pagină » Știri politice » Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani

Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani

Vladimir Voronin a demisionat din fruntea Partidului Comunist Moldovenesc după 30 de ani
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, (85 de ani), a demisionat din funcția de președinte al Partidului Comuniştilor (PCRM). Voronin a deținut funcția timp de 30 de ani.

Conform TASS, Voronin va exercita în continuare doar funcția simbolică de președinte de onoare al PCRM, primită sâmbătă în cadrul celui de-al 11-lea Congres al comuniștilor moldoveni, reuniune desfășurată la Chișinău.

Diana Caraman preia steagul roșu

Delegații Congresului PCRM au ales-o pe deputata moldoveană, Diana Caraman, în funcția de nou președinte al Partidului Comunist. La congres au participat 254 de delegați din organizațiile teritoriale ale partidului din întreaga țară.

Congresul comuniștilor a adoptat un apel către poporul Republicii Moldova, cerând păstrarea statalității, protejarea drepturilor sociale ale cetățenilor, menținerea neutralității și asigurarea păcii în țară.

Voronin este fondatorul partidului și a fost liderul acestuia din 1993, de la constituirea formațiunii.

Comuniștii au condus oficial Moldova doar 8 ani

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost fondat în 1993, după ridicarea interdicției impuse activității formațiunilor comuniste în primii ani de independență ai Republicii Moldova.

PCRM a obținut majoritate parlamentară în alegerile din 2001 și a guvernat Republica Moldova în perioada 2001–2009, când liderul partidului, Vladimir Voronin, a deținut funcția de președinte al țării.

Formațiunea și-a păstrat prezența în viața politică a Republicii Moldova și după pierderea guvernării, deși influența sa electorală s-a redus considerabil în ultimii ani.

Recomandarea autorului: „Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Zaharova ironizează România după incidentul cu drona de la Constanța: „Când intenționați să expulzați diplomații ucraineni?”
19:16
Zaharova ironizează România după incidentul cu drona de la Constanța: „Când intenționați să expulzați diplomații ucraineni?”
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
19:00
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
GUVERN Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD
17:55
Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările pentru formarea Guvernului. Discuţii cu PNL, USR şi PSD
REACȚIE Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
16:50
Radu Miruţă dezminte că șase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE / SUA ar fi operat în portul Constanţa
ANALIZĂ Financial Times: România, „o parabolă a populismului” care l-ar putea aduce pe George Simion la putere
15:09
Financial Times: România, „o parabolă a populismului” care l-ar putea aduce pe George Simion la putere
REACȚIE Adrian Năstase, sugestie ironică pentru Eugen Tomac: „La Transporturi să reîntregească echipa cu Băsescu, dacă tot reactiveză vechi PDL-iști”
14:01
Adrian Năstase, sugestie ironică pentru Eugen Tomac: „La Transporturi să reîntregească echipa cu Băsescu, dacă tot reactiveză vechi PDL-iști”
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum a apărut primul partid extremist românesc. Liderul său promova un naționalism radical și deportarea evreilor
Mediafax
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Click
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
O nouă teorie ar putea rezolva, în sfârșit, paradoxul găurilor negre
RĂZBOI Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
20:10
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
FLASH NEWS Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți
19:56
Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți
REACȚIE Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”
19:46
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”
UPDATE Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost capturat
19:43
Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost capturat
FOTO Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
19:35
Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
FLASH NEWS Reuters: Republica Centrafricană a acceptat să primească migranți deportați din SUA
19:16
Reuters: Republica Centrafricană a acceptat să primească migranți deportați din SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe