Prima pagină » Știri politice » „Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli

„Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli

Olga Borșcevschi
„Planul B” al Chișinăului. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă aderarea la Uniunea Europeană se va împotmoli
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Republica Moldova va lua în considerare unirea cu România în cazul în care parcursul său către aderarea la Uniunea Europeană va fi îngreunat sau blocat, a declarat Eugen Osmochescu, viceprim-ministrul țării vecine, într-un interviu acordat Euractiv.

Unirea cu România, soluția „de avarie” pentru Republica Moldova

Eugen Osmochescu, care și-a preluat funcția în noiembrie anul trecut, a descris unirea cu România drept un scenariu posibil în cazul în care procesul de aderare a Moldovei la UE ar intra în impas după 2028. „Acesta este planul B”, a spus oficialul moldovean.

Declarațiile sale vin în contextul în care Chișinăul face presiuni pentru deschiderea primului „cluster” de negocieri de aderare, pune în aplicare alinierea la legislația UE și încearcă să facă față contrângerilor crescânde din partea Rusiei.

Vicepremierul a insistat însă că obiectivul principal al Chișinăului rămâne semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la finalul anului 2028. Potrivit lui, doar un eventual blocaj al acestui proces ar determina conducerea politică să analizeze serios alternative.

Întrebat dacă Moldova riscă să fie împiedicată de faptul că cererea sa de aderare este legată de cea a Ucrainei, Osmochescu a subliniat că extinderea ar trebui să rămână bazată pe merite, precizând că țara sa are nevoie urgentă de progrese tangibile din partea Bruxelles-ului.

„Trebuie să transmitem un semnal populației”, a spus ministrul, făcând referire la operațiunile hibride rusești care vizează subminarea sprijinului pentru integrarea în UE.

Vulnerabilități de securitate în fața Rusiei

În luna martie, un atac rusesc asupra centralei hidroelectrice ucrainene de la Nistru a provocat o scurgere de petrol care a poluat râul Nistru, o sursă de apă esențială pentru Moldova și sud-vestul Ucrainei. În acest context, oficialul moldovean a recunoscut că țara sa nu are capacitatea Kievului de a rezista unei presiuni militare prelungite.

„Nu suntem la fel de rezistenți ca ucrainenii. Nu avem o industrie militară. Nu avem producție militară. Nu avem o armată comparabilă cu cea ucraineană”, a continuat el.

Foto: Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Euractiv a raportat săptămâna trecută că primele negocieri oficiale privind aderarea Ucrainei și a Moldovei la UE ar putea avea loc pe 16 iunie.

„Dacă se va întâmpla în iunie, adică dacă vom deschide negocierile, atunci acesta ar fi un semnal clar. Acesta este obiectivul nostru”, a spus el.

Osmochescu a susținut, de asemenea, discuțiile privind integrarea treptată sau formele de aderare asociată, așa cum a propus recent cancelarul german Friedrich Merz.

Conform propunerii lui Merz, statutul de „membru asociat” ar conferi unei țări candidate dreptul de a participa la reuniunile consiliilor de lideri și miniștri ai UE, fără drept de vot.

Osmochescu, aflat în funcție din noiembrie anul trecut, a afirmat că orice etapă intermediară care ar apropia Moldova de blocul comunitar ar contribui la consolidarea reformelor și la liniștirea electoratului. Întrebat dacă acest lucru ar lăsa țările UE într-o stare de incertitudine, așa cum susțin criticii, Osmochescu a spus că inițiativa ar trebui privită mai degrabă ca o oportunitate pentru țara candidată de a „munci mai mult”.

„Avem teme de făcut, trebuie să le facem”, a spus el.

Foto: Profimedia

„Există un preț”

Ministrul a susținut deschis posibilitatea unei eventuale unificări cu România, dacă ambițiile Republicii Moldova față de UE ar fi frustrate.

Întrebat dacă o astfel de mișcare ar remodela fundamental identitatea Moldovei, Osmochescu a susținut că majoritatea moldovenilor au deja legături culturale și familiale strânse cu România, în timp ce mulți dețin cetățenie românească.

Sprijinul pentru reunificare se situează la aproximativ 40% în Moldova – unde aproximativ 850.000 din cei 2,4 milioane de locuitori ai țării dețin pașapoarte românești – comparativ cu aproximativ 70% în România.

„Există un preț”, a recunoscut el. „Va trebui să fie absorbit de România și de UE. Dar costul nu ar fi la fel de mare ca cel al fostelor Germanii [de Est și de Vest] atunci când s-au unificat.”

Întrebat dacă 2028 ar putea deveni un moment de reevaluare, el a răspuns că va fi unul „de luat în considerare”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Preşedintele Nicuşor Dan, noi consultări informale cu liderii fostei coaliţii – SURSE
13:03
Preşedintele Nicuşor Dan, noi consultări informale cu liderii fostei coaliţii – SURSE
REACȚIE Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”
12:36
Ponta: „De luni nu mai avem deloc Guvern! Îi pasă cuiva?”
REACȚIE Patrick André de Hillerin acuză Guvernul Bolojan de favoritism după contractul de 196 mil. € acordat companiei Digi: „Este o sfidare revoltătoare”
11:54
Patrick André de Hillerin acuză Guvernul Bolojan de favoritism după contractul de 196 mil. € acordat companiei Digi: „Este o sfidare revoltătoare”
Sorin Grindeanu îi cere demisia șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa
11:22
Sorin Grindeanu îi cere demisia șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, după ce DNA a început urmărirea penală împotriva sa
REACȚIE USR susține că în Parlament s-a creat deja o majoritate PSD–AUR. Cum a ajuns Fritz la această concluzie
10:23
USR susține că în Parlament s-a creat deja o majoritate PSD–AUR. Cum a ajuns Fritz la această concluzie
FLASH NEWS AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”
09:16
AUR reclamă ”ipocrizia” PSD-PNL-UDMR, după ce senatul a respins alegerea primarilor în două tururi: ”Au confirmat frica de popor”
Mediafax
Fritz, reacție după numirile de la ICR: O colaboratoare a lui Adrian Năstase și un colaborator al lui Călin Georgescu
Digi24
VIDEO. Un urs a rănit patru oameni: unul dintre atacuri a fost filmat de camerele de supraveghere ale unei fabrici
Cancan.ro
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Presa maghiară anunță un posibil blackout în România. Cât de real este pericolul și ce capcană ascunde iarna viitoare
Mediafax
Radu Miruță știa de dosarul DNA al lui Gheorghiță Vlad. Audierile, amânate din cauza ședinței despre drona din Galați
Click
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
Digi24
Sunt elvețienii gata să voteze planul de limitare al populației la 10 milioane?
Cancan.ro
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live

Cele mai noi

Trimite acest link pe