Petru Fehervari (46 ani) a donat 54,5 litri de sânge în total, timp de 25 ani. Din 1999, este donator voluntar al centrului de transfuzie sanguină din Sibiu.

Bărbatul a reușit să doneze de 136 de ori, salvând zeci de vieți în ultimul sfert de secol și i-a încurajat pe toți ceilalți să îi urmeze gestul.

El susține că „implicarea face diferență”.

„Am zis să fac un bine, să salvez vieţi, pentru asta am ales să donez. Ştiu cât de important e să fie sânge disponibil atunci când e nevoie. Am donat mereu, m-au sunat şi de acasă când a fost nevoie. Mă simt împlinit, simt că e important să ajut. Nu am fost niciodată în calitate de beneficiar de transfuzie dar am avut nevoie pentru tata şi pentru o verişoară. Sper să doneze cât mai multă lume pentru că implicarea face diferenţa”, a declarat Petru Fehervari, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Sibiu.