Care este cel mai sănătos parizer din România, potrivit lui Piedone. Expertiza șefului ANPC

Întrebat de vloggerița Ela Crăciun ce nu ar trebui să cumpărăm dacă am vedea ce vede ANPC în spate?

Directorul ANPC, Cristian Popescu Piedone, a răspuns:

„Nimic”

Ela Crăciun l-a întrebat ce notă ar acorda riscurilor alimentare din România.

Piedone a spus:

„7 este indulgent.

Piedone a mai spus că nu întotdeauna, ce este mai scump nu este și bun.

„Nu. Asta și spuneam. Am întâlnit cazurile în care cel mai scump Vadu a fost cel mai prost. Parizerul de Tulcea este cel mai gustos”.

Piedone ne-a arătat un exercițiu: cum să ne dăm seama în 30 de secunde că un local nu este sigur.

„Prima oară, că faci sau nu faci, te duci la toaletă. Cum e toaleta așa e și bucătăria”, a spus directorul ANPC.

Potrivit CANCAN, Cristian Popescu Piedone a inspectat o fabrică de procesare a cărnii unde a participat la procesul de producție al parizerului. A rămas surprins de ceea ce a văzut după ce a urmărit atent fiecare pas și le-a cerut angajaților detalii despre fiecare ingredient.

A văzut că că se pune inclusiv gheață pentru că, în timpul amestecării, se încinge carnea.

Fostului primar i-a plăcut foarte mult parizerul din această fabrică din Tulcea. I-a felicitat pe angajați pentru munca depusă și pentru respectul pe care îl arată față de consumatori.

„Am ajuns la produsul finit. Bă, tată, dar e bun. Raportat la procesul tehnologic de fabricație acordat la produsul finit, felicitări! Respectați consumatorii, respectați fluxul tehnologic, am văzut vestiarele, am văzut dezinfecția personalului care intră în procesul de fabricare sau tranșare, am văzut echipamentele, am văzut aditivii care se găsesc și în laborator, și în produsul finit. Sunteți unul dintre cele mai mari abatoare de procesare a cărnii din județul Tulcea. Noi vă felicităm pentru buna desfășurare și grija față de consumator!”, a mai spus șeful ANPC.