Patru Eurofighter Typhoon au aterizat la Kogălniceanu

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri, 3 iunie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, confirmă MApN.

Detașamentul este format din aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon. Escadrila va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în următoarele două luni.

Aceasta este cea de-a şaptea rotaţie în România a Forţelor Aeriene Italiene.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită sunt desfășurate în comun cu partenerii NATO. Din 2014, contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate.

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