MApN acuză o tentativă de dezinformare în legătură cu transportul unor militari răniți în Baza Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a emis un comunicat oficial după ce în mediul online au început să circule informații despre presupusa sosire a „800 de militari americani răniți” la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, care urmau să fie „distribuiți în unități spitalicești din România și Europa”. Zvonurile au stârnit confuzie, iar MApN a clarificat situația.

Comunicatul oficial al MApN

Autoritățile resping orice legătură cu transporturi medicale extraordinare sau situații de urgență la bază. Ministerul a transmis că „infirmă categoric aceste afirmații” și subliniază că „narațiunea lansată în spațiul public este o tentativă de dezinformare”.

În continuare, MApN precizează că baza funcționează normal, conform programului obișnuit, și nu există niciun element care să confirme zvonurile despre militari răniți sau transporturi urgente.

„Activitatea în cadrul Bazei Mihail Kogălniceanu se desfășoară conform planificărilor curente, fără nicio situație de urgență medicală sau logistică de natura celei descrise”.

Ministerul mai reiterează că „importanța verificării informațiilor din surse oficiale și credibile” este esențială, punctând că speculațiile nefondate pot genera panică și dezinformare.

