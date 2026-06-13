Amenzi de peste 6000 de lei la marșul Pride din Capitală. Unii participanți ar fi avut asupra lor „obiecte periculoase”

Marșul Pride din Capitală, care a avut loc sâmbătă 13 iunie, nu a fost lipsit de incidente. Jandarmeria Română dat amenzi de peste 6.000 de lei și s-a sesizat în privința unor participanți care ar fi avut asupra lor „obiecte periculoase”.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 din Codul Penal al României (Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase)”, au precizat autoritățile.

17 amenzi în valoare de 6300 de lei la marșul Pride

Jandarmii au dat 17 amenzi, în valoare totală de 6300 de lei, atât pentru deranjarea liniștii publice, cât și pentru utilizarea neautorizată a dronelor civile.

• 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.300 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1 și 23 din Legea nr. 61 din 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

• 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național și art. 8 din H. G. nr. 643 din 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele şi procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord.