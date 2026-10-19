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Băiatul de 13 ani care a atacat o profesoară și un elev la școala „Ștefan cel Mare” din Bistrița a fost internat la Psihiatrie

Ruxandra Radulescu
Băiatul de 13 ani care a atacat o profesoară și un elev la școala
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Băiatul de 13 ani care a atacat luni dimineața, 19 octombrie, o profesoară și un elev de 12 ani cu un cuțit, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. Victimele au primit îngrijiri medicale. Profesoara a necesitat intervenție chirurgicală, notează clujenii.ro.

Potrivit reprezentanților unității medicale, agresorul minor, în vârstă de 13 ani, a fost, de asemenea, adus la spital însoțit de Poliție, după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral minor în timpul confruntării cu profesoara și cu elevii care au intervenit pentru a o apăra.

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„La spital a fost adus încă un minor, în vârstă de 13 ani, însoțit de Poliție, care a fost supus investigațiilor medicale și ulterior a fost transferat la Clinica de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca”, a precizat Camelia Strungari.

Profesoara a fost supusă unei operații din cauza rănilor suferite, în urma atacului

Profesoara, în vârstă de 28 de ani, a suferit mai multe plăgi prin înjunghiere, la nivelul frunții, al pleoapei inferioare și al toracelui. Aceasta a fost dusă în sala de operație, unde umează să fie tratată de echipele de Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv Chirurgie toracică.

Conform informațiilor transmise de SCJU Bistrița, cadrul didactic este stabil din punct de vedere hemodinamic și respirator. Și un elev de 12 ani a fost rănit în timpul atacului. Acesta a suferit plăgi prin înjunghiere la nivelul scalpului, urechii, umărului.

FOTO: Facebook/ Școala „Ștefan cel Mare”

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