Prima pagină » Actualitate » Bărbat din Giurgiu, căutat pentru UCIDEREA soției, a fost prins de polițiști. Acesta a înjunghiat-o pe femeie în propria lor locuință

Bărbat din Giurgiu, căutat pentru UCIDEREA soției, a fost prins de polițiști. Acesta a înjunghiat-o pe femeie în propria lor locuință

Ruxandra Radulescu
22 sept. 2025, 16:04, Actualitate
Bărbat din Giurgiu, căutat pentru UCIDEREA soției, a fost prins de polițiști. Acesta a înjunghiat-o pe femeie în propria lor locuință

Oamenii legii au reținut un bărbat, suspectat că și-ar fi ucis soția, după ce a înjunghiat-o mortal în propria lor locuință, din Giurgiu, Mihăilești, luni 22 septembrie. Crima a avut loc în urma unui conflict conjugal. Ulterior, bărbatul a fugit de la locul crimei.

Un bărbat a anunțat Poliția, luni 22 septembrie, referitor la faptul că o femeie a fost înjunghiată de către soțul acesteia. În urma cercetărilor, a reieșit că suspectul, în vârstă de 46 de ani a înjunghiat-o în piept pe soția sa, 41 de ani. La locul crimei a ajuns un echipaj medical care a făcut manevre de resuscitare asupra victimei, însă eforturile medicilor au fost zadarnice și s-a constatat decesul.

„La data de 22 septembrie a.c., ora 12.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Mihăileşti au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înţepător de către soţul său. Din primele cercetări, a reieşit că un bărbat de 46 de ani, din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu, în timp ce se afla la locuinţa sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător, la nivelul pieptului, pe soţia sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeaşi localitate”, informează Poliţia Judeţeană Giurgiu.

Suspectul crimei a fugit imediat după ce și-ar fi înjunghiat mortal soția. Poliţiştii au instituit filtre în trafic și au reușit să îl prindă.

Cercetările în acest caz continuă, dosarul penal deschis vizând infracţiunea de omor.

Ancheta se derulează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribun

Citește și

TRAGEDIE O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor
16:45
O prezentatoare TV a MURIT într-un accident aviatic, în timpul unei lecţii de pilotaj. Ea se afla la bordul unui avion Cessna, alături de instructor
POLITICĂ SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
16:44
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
AI AFLAT! Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
16:34
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
AI AFLAT! Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
16:21
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
AI AFLAT! Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
16:05
Bat clopotele, Bolojan nu mai rămâne mult timp premier. Ion Cristoiu: „Nu știe să negocieze, e provincial, i-a intrat în cap că este atottăietorul”
AI AFLAT! Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe”
15:42
Ion Cristoiu o compară pe Oana Țoiu, în funcția de șef al MAE, cu „o șoferiță proastă” : „Ea se străduiește săraca, dar nu se pricepe”
Mediafax
Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește, se anunță ploi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Ras al Khaimah, Emiratul secret: o călătorie prin 5.000 de ani de istorie
SPORT Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară”
16:39
Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară”
EXTERNE Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării
16:22
Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării
VIDEO Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
16:18
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!
15:54
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii”
15:49
Ion Cristoiu: „Nicușor dezleagă cuvinte ÎNCRUCIȘATE. La Primărie lua toate documentele și se încui­a în birou, angajații îl strigau prin gaura cheii”