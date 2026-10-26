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ANM, cod galben de ploi torențiale și ninsori la munte. Se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm. Cât durează episodul de iarnă

ANM, cod galben de ploi torențiale și ninsori la munte. Se va depune strat de zăpadă de până la 15 cm. Cât durează episodul de iarnă
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene de ceață, pentru mai multe județe. Vizibilitatea a fost redusă în București și în județele Bacău, Ilfov, Covasna și Botoșani.

La ora 07:00 a plouat la Oradea, Arad, Reșița și Timișoara. La ora 10:00 a fost emis și un cod galben, ploi însemnate cantitativ, care vor cuprinde, de mâine, județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

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„Vor fi ploi însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40 l/mp”, precizează ANM.

ANM, cod galben de precipitații mixte

Meteorologii ANM au emis și o informare meteorologică. Sunt așteptate precipitații mixte și strat de zăpadă la altitudini mai mari de 1500 m, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

  • Perioada de valabilitate – 26 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00

Luni (26 octombrie), în zona de munte vor fi precipitații moderate cantitativ (izolat se vor acumula 10…20 l/mp) sub formă de ploaie. La altitudini de peste 1500 m, treptat vor predomina lapovița și ninsoarea. Se va depune strat de zăpadă de 5…8 cm, iar mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali de 10…15 cm.

  • Pe parcursul zilei de marți (27 octombrie), ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul teritoriului precum și în zona Carpaților de Curbură. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp.
  • La altitudini de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali temporar vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și va continua să se depună strat de zăpadă în general de 3…5 cm.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, luni îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei, iar marți în sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 60…70 km/h pe crestele montane”. anunță ANM.

Dimineață ploioasă în vestul României, potrivit ANM

Au fost 2 grade Celsius, în această dimineață, la Iezer și la Brașov. La Miercurea Ciuc s-au înregistrat 3 grade, aceeași temperatură fiind și la Târgu Mureș, Suceava și Botoșani.

  • La ora 07:00, au fost 15 grade la Sulina și 13 grade la Constanța.
  • La București, la aceeași oră, termometrele arătau 7 grade Celsius, iar ceața a fost prezentă.

Sursa – ANM

  • Au fost 5 grade la Cluj-Napoca și la Bistrița, 10 grade la Călărași și 11 grade la Craiova.

În alte zone ale României nu s-au înregistrat precipitații. Cea mai ridicată temperaturăa dimineții a fost la Sulina, 15 grade Celsius.

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