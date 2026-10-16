La un an de la tragedia din Rahova, unde un bloc a fost distrus de o deflagrație foarte puternică, reporterii Gândul au surprins imagini extrem de emoționante, cu locatarii care își caută cu disperare ce mai pot găsi din bunurile și din amintirile de-o viață. Este vorba de acei proprietari de la etajele 5, 6, 7 și 8, ale căror apartamente au fost tăiate cu foarfeca hidraulică. Nu a mai rămas nimic din acele case. Iar oamenilor nu le-a mai rămas nimic altceva decât să scormonească prin moloz….

Sunt imagini dramatice. Nu știm de ce s-a ajuns aici, sau cine este de vină. Cert este că în Bucureștiul anului 2026, o mână de oameni au ajuns într-o situație demnă de tragediile care se întâmplă acum în Gaza, sau în Ucraina.

La un an de la tragedia din Rahova, locatarii etajelor superioare nu au fost lăsați să intre în casele distruse pentru recuperarea bunurilor, din motive de siguranță.

Tot ce a mai rămas din agoniseala lor de-o viață este molozul transportat acum cu basculantele pe un teren din apropiere, care aparține Liceului „Bolintineanu”.

Ore în șir de săpat prin resturile apartamentelor din Rahova

Reporterii Gândul au asistat, joi, la un episod extrem de emoționant.

Locatarii imobilului distrus au fost lăsați să caute cu lopeți și greble, sau pur și simplu cu mâinile goale, prin molozul strâns pe o platformă. Oamenii au așteptat minute în șir, chiar ore, pentru sosirea basculantelor cu ce a mai rămas din dormitoarele lor.

După ce au fost legitimați de către polițiști, oamenii au fost lăsați să intre pe terenul desprins parcă de pe un front…

Un bătrân neputincios își cheamă un prieten să-l ajute, însă reprezentanții primăriei nu i-au permis accesul fără procură. Deznădejdea este foarte mare. Oamenii au stat ore întregi să caute prin acele resturi. Au intrat în jurul orei 11:30, iar la ora 14:00 erau tot acolo.

„Asta e rochia ta”

La un moment dat, un bărbat găsește o rochie și îi spune soției: „asta e rochia ta!”. Femeia își acoperă fața cu mâinile, apoi își lasă capul în jos…

„Când vezi pe acolo lucrurile copilului, nu e ușor. Singurele bucăți mari pe care le găsim sunt ciment, betoane. Noi am luat de la cel mic ca amintire, o bluzică, un tricou, o șapcă, rupte, ude, împuțite, dar le-am luat amintiri”, spune unul dintre proprietarii aflați la fața locului.

Un an de la tragedia din Rahova

Pe 17 octombrie se împlinește un an de la tragedia din Rahova, acolo unde patru oameni au murit în urma deflagrației. Locatarii spun că pe 17 octombrie se vor strânge la fața locului pentru a-i comemora pe vecinii care au pierit în urma acestei catastrofe.

În urma investigațiilor preliminare, anchetatorii au stabilit că epicentrul deflagrației s-a aflat în zona etajelor 5-6. Corpul de clădire în care s-a produs explozia a fost declarat impropriu pentru locuit.

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului au fost pregătite în etape. În septembrie, Primăria Capitalei anunța că finalizase evaluarea tuturor apartamentelor din cele cinci scări vecine cu cea afectată de explozie, rezultatul fiind un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.