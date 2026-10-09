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Imagini dramatice de la blocul care a explodat în Rahova. Muncitorii încearcă din răsputeri să salveze obiectele personale ale locatarilor, cu foarfeca de demolare. Oamenii sunt disperați: „Am în apartament bani strânși de o viață. Cu orice risc vreau recuperarea lor”

Nicolae Oprea
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Continuă coșmarul locatarilor din blocul care a explodat în cartierul Rahova anul trecut, în octombrie. Firma care a preluat contractul de demolare și de punere în siguranță a început recent lucrările, însă este foarte greu ca lucrurile personale ale locatarilor de la etajele care se taie cu foarfeca hidraulică să fie salvate.

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Sunt în continuare scene dramatice la blocul de pe Strada Vicina din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit unor imagini intrate în posesia Gândul, unul dintre muncitorii care manevrează utilajul de demolare reușește să scoată cu foarfeca hidraulică o pungă cu acte.

„Este vorba de actele medicale ale unei locatare. Muncitorul a reușit să le scoată din dormitor, apoi le-a dat drumul în grădină”, a declarat, pentru Gândul, una dintre locatarele imobilului din Rahova.

Pe de altă parte, muncitorilor le este aproape imposibil să salveze foarte multe obiecte, astfel că oamenii sunt în situația în care își văd lucrurile distruse.

Locatarii blocului din Rahova vor recuperarea bunurilor cu orice preț

„Plângeam toți aici când vecina de la 8, căreia i-a murit soțul recent, a văzut tabloul cu el în moloz. Este foarte trist ce se întâmplă”, spune o altă locatară.

Specialiștii în domeniul construcțiilor au explicat pentru Gândul că este extrem de greu să salvezi obiecte de valoare sau alte lucruri care se găsesc în prezent în apartamentele care sunt demolate.

Între timp, pe grupurile de comunicare ale locatarilor, oamenii își strigă disperarea.

„Mâine mi se va demola dormitorul de la etajul 8…”

„Mâine mi se va demola dormitorul de la etajul 8. Eu am acte și bani pe care i-am strâns într-o viață, crezând că sunt în siguranță (…) Cu orice risc, mâine, chiar dacă vin toți jandarmii și toată poliția, eu vreau să îmi recuperez valorile”, a anunțat o altă locatară miercuri seară pe unul dintre grupurile de WhatsApp în care se găsesc proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova, dar și reprezentanți ai autorităților.

Pe 17 octombrie se împlinește un an de la tragedia din Rahova, acolo unde patru oameni au murit în urma deflagrației. Locatarii spun că pe 17 octombrie se vor strânge la fața locului pentru a-i comemora pe vecinii care au pierit în urma acestei catastrofe.

În urma investigațiilor preliminare, anchetatorii au stabilit că epicentrul deflagrației s-a aflat în zona etajelor 5-6. Corpul de clădire în care s-a produs explozia a fost declarat impropriu pentru locuit.

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului au fost pregătite în etape. În septembrie, Primăria Capitalei anunța că finalizase evaluarea tuturor apartamentelor din cele cinci scări vecine cu cea afectată de explozie, rezultatul fiind un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

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