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Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
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Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Seniorii din Sibiu au împrumutat 1,15 milioane de lei, în luna septembrie, de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Sibiu. Cei mai mulți bani sunt destinați încălzirii locuințelor pe timpul iernii și cheltuielilor medicale. Cele mai multe cereri vin din partea celor care locuiesc în mediul rural.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Sibiu primește lunar peste 250 de cereri de împrumut, în valoare de circa un milion de lei. Solicitările cresc toamna, când pensionarii își achiziționează lemne pentru încălzire. Cererile cresc și înainte de Crăciun și Paște.

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Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Sute de cereri au fost depuse, deja, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Pensionarii sibieni ajung să se împrumute pentru a avea căldură, iarna. Cereri depuse pentru ajutor financiar ca să cumpere lemne pentru încălzire.

„Noi avem 25 de puncte de lucru în județ. Foarte mulți pensionari se încălzesc încă cu lemne și au nevoie să își cumpere lemne, motorină peleți, fiecare cu ce se încălzește”, a explicat directorul Marius Roman pentru Turnul Sfatului.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Sibiu acordă împrumuturi fără limită de vârstă și cu dobânzi mai mici decât cele bancare. Casa funcționează din 1947. Membrii plătesc o cotizație lunară de minimum 5 lei, iar urmașii primesc banii depuși și un ajutor de deces.

„Tocmai de asta suntem o casă de ajutor reciproc a pensionarilor, ca să-i ajutăm pe cei pe care practic nu-i mai ajută nimeni”, a mai spus directorul CARP Sibiu.

Sprijin pentru pensionari

Pensionarii cu venituri mici pot primi ajutoare de la stat pentru încălzirea locuinței și plata energiei. O nouă tranșă a sprijinului financiar acordat în 2026 este programată pentru decembrie.

Pensionarii cu venituri mici pot cere ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2026-martie 2027. Venitul lunar nu trebuie să depășească 2.053 de lei pentru persoanele singure și 1.386 de lei pe membru de familie. Suma acordată depinde de venituri și de sursa de încălzire.

Pensionarii cu venituri mici pot primi lunar un supliment pentru plata utilităților, inclusiv în afara sezonului rece. Ajutorul variază între 10 și 30 de lei, în funcție de sursa de energie, și poate ajunge la 70 de lei pentru cei care folosesc doar electricitatea. Sprijinul se acordă la cerere, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, arată Digi24.ro.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)

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