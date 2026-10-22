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Femeia din Buzău care și-a ucis bebelușul în urmă cu cinci ani a fost arestată pentru 30 de zile

Ruxandra Radulescu
Femeia din Buzău care și-a ucis bebelușul în urmă cu cinci ani a fost arestată pentru 30 de zile
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O femeie care în urmă cu cinci ani a dat naștere la Maternitatea Buzău, apoi și-a ucis bebelușul și l-a îngropat pe malul unui râu, a fost arestată. Potrivit ultimelor informații aceasta ar fi din nou însărcinată și ar mai avea alți cinci copii.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă a inculpatei B.P.I. în vârstă de 43 de ani, cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de omor în varianta violenţei în familie.

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Inculpata i-a mărturisit fapta soțului

Potrivit anchetatorilor, la data de 18 iunie 2021, femeia a născut un băiețel sănătos la Maternitatea Buzău. O săptămână mai târziu, în după-amiaza zilei de 25 iunie 2021, și-a ucis nou-născutul prin axfixiere. Femeia i-ar fi scos bebelușului șosetele din picioare, e-ar fi făcut ghem și i le-ar fi îndesat pe gât, iar concomitent l-ar fi ținut de nas, pentru a-i grăbi decesul.

Femeia a învelit trupul neînsuflețit al pruncului într-o pătură şi ulterior l-a depozitat într-o pungă de plastic. În aceeași zi, ea și-a anunțat soțul asupra crimei comise.

Soțul inculpatei, la solicitarea femeii, a luat nou-născutul decedat şi l-a îngropat pe prundul râului Buzău din apropierea casei.

Un asistent social din cadrul Maternităţii Buzău a alertat autoritățile cu privire la faptul că o femeie, care născuse în urma cu cinci ani un copil sănătos, nu l-a mai înregistrat la Primăria Municipiului Buzău.

Femeia și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor. Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatei pe o perioadă de 30 de zile.

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