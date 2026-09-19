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O femeie merge pe trotineta electrică, printre mașini, cu un bebeluș în brațe

Elena Popescu
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O scenă șocantă și extrem de periculoasă a fost surprinsă în trafic: o femeie aflată pe o trotinetă electrică se deplasează pe carosabil, printre mașini, în timp ce ține un copil în brațe.

Imaginile postate în mediul online par surprinse în Drobeta Turnu Severin. Înregistrarea este realizată dintr-o mașină aflată în trafic care surprinde femeia deplasându-se cu trotineta electrică pe stradă, în apropierea mașinilor în timp ce ține un bebeluș în brațe.

Riscul este uriaș, mai ales că femeia cu bebelușul în brațe circulă cu viteză, fără a purta căști de protecție, iar copilul pare să se sprijine de corpul tineri în timpul deplasării.

Cu copilul în brațe, pe trotinetă, printre mașini

În mai multe secvențe se poate vedea cum trotineta înaintează pe carosabil, în timp ce femeia încearcă să controleze vehiculul având copilul lipit de corp, ceea ce îi îngreunează felul în care poate controla trotineta.

Ce spune legea despre transportarea unei alte persoane pe trotinetă

Codul Rutier interzice transportarea pasagerilor pe trotinetele electrice. Regulamentul de aplicare a legislației rutiere prevede că utilizatorilor de biciclete și trotinete electrice le este interzis „să transporte o altă persoană”, cu excepția situațiilor expres prevăzute pentru anumite biciclete construite și echipate în acest scop.

Trotineta electrică este concepută, în condițiile reglementărilor rutiere, pentru deplasarea unei singure persoane.

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