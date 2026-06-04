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Ion Țiriac promite să construiască și un spital oncologic la Brașov pe lângă ansamblul imobiliar impresionant

Ion Țiriac promite să construiască și un spital oncologic la Brașov pe lângă ansamblul imobiliar impresionant
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Ion Țiriac a primit avizul pentru construcția unui ansamblul imobiliar de anvergură în Brașov. Proiectul ambițios include și un Spital Oncologic.

Ion Țiriac poate demara lucrările pentru investiția de 100 de milioane de euro din orașul natal, publică ProSport. Printre planurile sale de suflet se numără și construirea unui spital oncologic la Brașov. A primit aviz favorabil din partea Comisiei de Circulație și va putea începe lucrările.

De mai mulți ani, fostul tenismen încearcă să construiască un spital pentru persoanele care se confruntă cu cancerul.

Cartierul Lemexim

Grupul Țiriac pregătește unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte imobiliare pe fosta platformă industrială Lemexim din Brașov.

În cadrul ședinței Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Brașov, membrii comisiei au acordat aviz favorabil proiectului. Investiția care se ridică la 100 de milioane de euro reprezintă una din cele mai maari dezvoltări imobiliare din ultimii ani în Munincipiul Brașov pe terenul achiziționat de la omul de afaceri Ioan Neculaie, în 2007, cu suma de 8.1 milioane de euro, notează bizbrașov.

Proiectul rezidențial urmează să fie realizat în trei etape. E prevăzut în prima fază un bloc cu regim de înălțime P+8. După aceea, urmează construirea a trei blocuri P+11 și alte trei blocuri cu regim P+6, totalul ajungând la peste 350 de apartamente. Se va încheia cu un parc, componenta medicală și o grădiniță.

Proiectul Mall a eșuat

Inițial, s-a dorit construirea unui mall, dar criza financiară din 2008 l-a făcut pe Țiriac să sisteze lucrările. Pe lângă ansamblul rezidențial, miliardarul va construi și un spital oncologic în parteneriat cu rețeaua privată Regina Maria.

Clădirea ar urma să intre în proprietatea Fundației Țiriac. Toate fondurile obținute de pe urma chiriei ar urma să fie folosite pentru susținerea tratamentelor persoanelor care se luptă cu boli crunte.

Țiriac: „Nu ne dorim profit”

La începutul anului 2026, Ion Țiriac a vorbit despre spitalul oncologic pe care ar urma să îl construiască la Brașov.

„În acest moment, suntem în căutarea formulei optime în care să construim la Brașov. Noi nu ne dorim profit din proiectul de la Brașov, dar nu ne dorim nici să fim pe pierdere, așa că se lucrează în aceste zile la realizarea unui mix optim care să ne permită să construim spitalul oncologic.

Cu siguranță ne vom ocupa de acest proiect, cel mai probabil vom începe săpăturile în vară.

Chiria pe care o vom percepe nu va intra în conturile fundației, ci se va transforma în susținerea tratării unor cazuri sociale, deoarece sunt mulți oameni care nu au posibilități financiare și suferă de această boală”, a transmis Alexandru Țiriac (49 de ani), fiul lui Ion Țiriac, potrivit sursei enunțate mai sus.

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