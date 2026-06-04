Ion Țiriac promite să construiască și un spital oncologic la Brașov pe lângă ansamblul imobiliar impresionant

Proiectul rezidențial urmează să fie realizat în trei etape. E prevăzut în prima fază un bloc cu regim de înălțime P+8. După aceea, urmează construirea a trei blocuri P+11 și alte trei blocuri cu regim P+6, totalul ajungând la peste 350 de apartamente. Se va încheia cu un parc, componenta medicală și o grădiniță.

Proiectul Mall a eșuat

Inițial, s-a dorit construirea unui mall, dar criza financiară din 2008 l-a făcut pe Țiriac să sisteze lucrările. Pe lângă ansamblul rezidențial, miliardarul va construi și un spital oncologic în parteneriat cu rețeaua privată Regina Maria.

Clădirea ar urma să intre în proprietatea Fundației Țiriac. Toate fondurile obținute de pe urma chiriei ar urma să fie folosite pentru susținerea tratamentelor persoanelor care se luptă cu boli crunte.

Țiriac: „Nu ne dorim profit”

La începutul anului 2026, Ion Țiriac a vorbit despre spitalul oncologic pe care ar urma să îl construiască la Brașov.

„În acest moment, suntem în căutarea formulei optime în care să construim la Brașov. Noi nu ne dorim profit din proiectul de la Brașov, dar nu ne dorim nici să fim pe pierdere, așa că se lucrează în aceste zile la realizarea unui mix optim care să ne permită să construim spitalul oncologic.

Cu siguranță ne vom ocupa de acest proiect, cel mai probabil vom începe săpăturile în vară.

Chiria pe care o vom percepe nu va intra în conturile fundației, ci se va transforma în susținerea tratării unor cazuri sociale, deoarece sunt mulți oameni care nu au posibilități financiare și suferă de această boală”, a transmis Alexandru Țiriac (49 de ani), fiul lui Ion Țiriac, potrivit sursei enunțate mai sus.

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