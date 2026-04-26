Magnatul Ion Țiriac a făcut anunțul și a decis să lase tot imperiul său financiar pe mâinile altei persoane. Foarte curând, mai precis pe 9 mai, Ion Țiriac va împlini 87 de ani. Cu ocazia aniversării sale, miliardarul a luat o decizie previzibilă.

Acesta era preocupat, de ceva vreme, să se retragă din toate busines-urile sale și să predea sarcina unei alte persoane, capabilă să aibă grijă de imperiul construit de acesta, de-a lungul deceniilor.

„Eu dau înapoi. Îl las să-și facă treaba!”

Conform spuselor celebrului fost tenismen, fiul său cel mare, Alexandru Ion Țiriac, a fost desemnat să managerieze afacerile de miliarde de euro clădite de acesta. Începând din acest an, Țiriac Jr. va gestiona întreaga avere a familiei.

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani!”, a declarat Ion Țiriac, potrivit GSP.

Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lume

Evoluția averii lui Ion Țiriac a fost spectaculoasă între anii 2025 și 2026. Potrivit clasamentelor renumitei reviste Forbes, în mai puțin de un an, averea sa a crescut cu aproximativ 200 de milioane de euro. Astfel, dacă în anul 2025 averea sa era estimată la 2,1 miliarde de euro, anul următor ajunsese la un nivel și mai mare, pe fondul acestei creșteri.

„Forbes estimează că, în 2026, fostul jucător de tenis român are o avere netă de 2.3 miliarde de dolari. Aceasta îl plasează pe locul 1778 în topul celor mai bogate persoane din lume. În mod incredibil, în ciuda vârstei sale înaintate, averea lui Țiriac a crescut masiv în ultimii ani, aproape dublându-se față de 2020, când era de 1.2 miliarde de dolari!”, au menționat jurnaliștii de la Give Me Sport.

AUTORUL RECOMANDĂ

Brașovul va avea una dintre cele mai mari baze sportive dedicate pregătirii copiilor, cu sprijinul lui Ion Țiriac

Țiriac Collection, locul unde tot mai mulți pasionați de automobile din întreaga lume vin să descopere modele auto legendare