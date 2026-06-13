Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”

Jandarmeria Română s-a sesizat în timpul „Marșului Normalității„, organizat sâmbătă 13 iunie, de senatoarea Diana Șoșoacă, cu privire la fapte care încalcă Constituția, în ceea ce privește promovarea simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Acțiunea autorităților a avut loc în contextul desfășurării „Marșului Normalității”, în aceași zi cu parada Pride, organizată de Asociația Accept, care celebrează comunitatea LGBTQ+.

„Astăzi, 13 iunie 2026, pe timpul desfășurării adunării publice organizate de Asociația Noua Dreaptă și Partidul S.O.S. România, forțele de ordine au monitorizat permanent respectarea cadrului legal și au acționat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

În contextul manifestației, au fost constatate situații în care unii dintre participanți au promovat în public lozinci susceptibile de a intra sub incidența legislației în vigoare.

Ca urmare a celor constatate, jandarmii au întocmit actele procedurale prevăzute de lege și au sesizat organele competente, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, cu modificările și completările ulterioare”, a transmis Jandarmeria.

Dan Diaconescu, la „Marșul Normalității” din Capitală

Câteva sute de persoane au participat, sâmbătă, la „Marșul Normalității” în București.

Pe lângă Diana Șoloacă și câțiva preoți, s-a aflat și Dan Diaconescu, acuzat de prostituție infantilă în formă continuată.

Amintim că în aprilie 2025, Curtea de Apel Constanța a anulat condamnarea de opt ani și patru luni de închisoare primită în primă instanță de Dan Diaconescu pentru act sexual cu un minor în formă continuată şi folosirea prostituţiei infantile în formă continuată.

Judecătorii au dispus strămutarea procesului la Tulcea, astfel că procesul s-a reluat de la zero.

FOTO: Mediafax