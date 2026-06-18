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Imagini cu Lacul Herăstrău, după ce a fost secat, filmat din avion. Cum va fi reconfigurat Parcul Regele Mihai I

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Lacul Herăstrău a rămas pe uscat. Conform planului de consolidare a malurilor lacului și reamenajării structurale majore a celui mai mare parc din București, lacul a fost golit. Urmează să fie salubrizat de tonele de gunoi înainte de a începe lucrările propriu-zise. Filmările din dronă prezintă o perspectivă inedită a celebrului loc de agrement.

Remintim, parcul a fost rebotezat Regele Mihai I.

Peștii și păsăretul au dispărut. Primăria promite că totul va reveni la normal într-un termen rezonabil. Până la toamnă, conform Primarului General, Ciprian Ciucu, va fi elaborat un masterplan care va reconfigura total întregul parc.

Primăria Capitalei a punctat că și restul parcului va beneficia de schimbări, astfel că vor fi reamenajate băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, locurile de joacă și stâlpii de iluminat.

De asemenea, Ciucu se gândește și  la o statuie a Regelui Mihai.

Recomandarea autorului: Ciucu golește Herăstrăul. Când va rămâne fără apă celebrul lac din București și de ce

VIDEO | Parcul „Regele Mihai I al României” (fost Herăstrău), unicat în Europa (DOCUMENTAR)

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