Ciucu golește Herăstrăul. Când va rămâne fără apă celebrul lac din București și de ce

Primăria Capitalei a anunțat, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, că va goli lacul Herăstrău. Primarul Ciucu a transmis că nu este mulțumit de felul în care arată parcul, motiv pentru care s-a gândit ”să-i redea farmecul”.

Primăria Capitalei anunță schimbări în Parcul Herăstrău

Potrivit comunicatului emis, în următoarele 2-3 săptămâni lacul va fi golit și vor fi făcute expertize pentru stabilirea soluțiilor tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere. Primăria Capitalei a punctat că și restul parcului va beneficia de schimbări, astfel că vor fi reamenajate băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, locurile de joacă și stâlpii de iluminat.

”În curând, ne apucăm de lucru la Parcul Herăstrău! Vrem să-i redăm farmecul, să-l amenajăm cu sens, coerent, elegant. Dar să fie și sigur.
După dezbaterea extrem de utilă organizată în parc, în urmă cu o săptămână, primarul Ciprian Ciucu a avut ieri o ședință cu directorii de la Urbanism, Investiții, ALPAB, pentru a puncta pașii de urmat. Astfel:
 În 2-3 săptămâni, golim lacul de apă și ne apucăm de apărările de mal.
 Concomitent, vom face expertize pentru a stabili soluții tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere.
 Pentru restul parcului, vom apela la experți, care vor întocmi documentația unui plan de management și masterplan. Pe baza lor, vom stabili cum vor fi aleile, mobilierul urban, băncile, coșurile de gunoi, chioșcurile, cum să arate locurile de joacă, stâlpii de iluminat, ce arbori sunt uscați și cu ce îi înlocuim, ce vegetație se pretează pe fiecare zonă”, a transmis Primăria Capitalei.
Ciprian Ciucu a transmis și un mesaj: „Acum, când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că-mi e rușine. Și vreau să arate un pic mai bine. În următoarele 3-4 luni vrem să avem gata masterplanul și să știm ce avem de făcut, să putem să ne apucăm de treabă.
Din toamna asta, pe termen scurt, putem să intervenim. Ne gândim să amplasăm și o statuie a regelui Mihai I”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

