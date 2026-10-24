Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că există tentative de instigare a unei părți a fermierilor din România la organizarea unor proteste de amploare și le califică drept „tentative de manipulare”. Motivul instigării la protest ar fi dozele de vaccin pentru ovine și caprine, promise de autorități în vederea prevenirii pestei, care a dus la uciderea a mii de animale, în urmă cu câteva luni.

Instituția afirmă, în contextul creat, că primele doze de vaccin pentru ovine și caprine au ajuns deja în țară, iar principalele solicitări ale fermierilor au fost soluționateș

MAI nu precizează cine ar fi lansat îndemnurile invocate și nici data sau locul unei eventuale manifestații.

„Având în vedere existența unor tentative de a instiga o anumită parte a fermierilor din România pentru a organiza proteste de amploare, Ministerul Afacerilor Interne face următoarele precizări: Ca urmare a demersurilor noului guvern, procesul de achiziție a vaccinurilor necesare pentru ovine și caprine este în plină desfășurare, primele doze ajungând deja în țara noastră, iar vaccinarea propriu-zisă va începe în cel mai scurt timp posibil, așa cum a anunțat deja ANSVSA”, menționează instituția.

Instituția îndeamnă fermierii să se informeze din surse oficiale și să evalueze cu responsabilitate mesajele care îndeamnă la organizarea unor acțiuni de protest.

„Principalele solicitări ale fermierilor au fost soluționate, obiectivul principal al guvernului fiind reluarea exporturilor și asigurarea condițiilor cerute de fermieri. În acest context, considerăm instigările la protest ca fiind tentative de manipulare a fermierilor, tentative care nu servesc intereselor crescătorilor de ovine.

Astfel, încurajăm fermierii să se informeze din surse oficiale și să evalueze cu responsabilitate mesajele care îndeamnă la organizarea unor acțiuni de protest, în condițiile în care autoritățile au întreprins demersuri concrete pentru soluționarea principalelor solicitări ale crescătorilor de ovine.

Lansăm această informare având în vedere faptul că nu este prima situație în care un protest pașnic al fermierilor este denaturat, exemplu fiind manifestația din data de 15 septembrie 2026, când peste 50 de persoane au fost reținute pentru instigare la violență și violențe comise.

Ministerul Afacerilor Interne înțelege și respectă importanța dreptului fiecărei persoane de a-și exprima liber opiniile și de a participa la adunări publice. În același timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranța tuturor trebuie să rămână o prioritate”, mai menționează sursa citată.

Ministerul Afacerilor Interne este condus de miercuri, 21 octombrie, de Marian Neacșu (PSD), care a preluat mandatul de la Cătălin Predoiu.

Incidente violente la protestele fermierilor din septembrie

În luna septembrie mii de fermieri au protestat în Piața Victoriei, după ce autoritățile i-a obligat să-și sacrifice oile și caprele, din cauza pestei. Mai multe incidente au avut loc în timpul manifestațiilor, după ce o parte dintre manifestanți au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Ce au solicitat fermierii

Principalele nemulțumiri ale protestatarilor sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli la animale. Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii au solicitat măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.