A început protestul fermierilor în Piața Victoriei. Șosea blocată și scandal cu jandarmii: ”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”

Fermierii din mai multe sectoare ale agriculturii protestează, marţi, în faţa Guvernului. Se aşteaptă un număr mare de agricultori, aceștia vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situaţia dificilă în care se află zootehnia românească, dar şi agricultura.

Potrivit anunţurilor de pe reţelele de socializare, protestul este programat să înceapă la ora 10.00, dar nu este autorizat de nicio asociaţie de fermieri, iar informaţiile despre organizarea lui au circulat pe reţelele de socializare de câteva săptămâni.

Fermierii au ajuns deja în fața Guvernului. Aceștia se ceartă cu jandarmii pentru că au blocat carosabilul și nu vor să intre în perimetrul stabilit pentru protest.

”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”, a spus un fermier.

La protest participă și Stegarul Dac, care flutură, ca de obicei, tricolorul.

Jandarmii le spun că au blocat carosabilul și că trebuie să respecte spațiul stabilit pentru protest.

Jandarmeria Capitalei precizează că manifestaţia nu a parcurs procedura privind autorizarea adunărilor publice şi anunţă că va organiza filtre, recomandând participanţilor ”să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial”.

Ce spun fermierii

Crescătorii de ovine, afectaţi puternic de blocarea exporturilor de animale, care riscă să se prelungească, spun că au pregătit o listă de revendicări pe care vor să o transmită la Guvern, anunţând că sunt pregătiţi să stea la Bucureşti atât cât trebuie pentru rezolvarea revendicărilor.

”Ne-a ajuns cuţitul la os demult, am tăcut, am răbdat, am făcut documente de ne-am săturat de câte documente am făcut către statul român, către autorităţile statului român, iar producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocura, nu a actualei conduceri, ci şi a fostei conduceri. Pe noi au dat cu biciul în continuu, noi, ţăranii români, adică cultura mare, tot ce înseamnă producătorii de hrană am ajuns bătaia de joc a autorităţilor care fac legi cu femeile de serviciu şi cu trădătorii din sector de la noi”, a afirmat, într-o postare pe Facebook, Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine care a anunţat că susţine necondiţionat acest protest.

Sterp spune că a fost sunat de mai mulţi fermieri care susţin că se tem să participe la protest din cauza urmărilor, agricultorii declarând că există presiuni, inclusiv din partea unor lideri de asociaţii, să nu participe la Bucureşti. Oierul afirmă că în ceea ce îl priveşte îşi asumă ”amenda”, fiind dispus să stea în stradă şi o săptămână dacă trebuie.

”În data de 15 septembrie o să fiu lângă Guvern. Mesajul nostru este foarte clar: să nu mai omoare animalele, le iau animalele din curte de la oameni, le omoară şi nu le despăgubesc. Avem o listă foarte scurtă de revendicări pe care o să o depunem. La ora 10, depunem o cerere cu 15 solicitări pentru ziua de 16 septembrie, la ora 10, adică nu plecăm pentru o zi la Bucureşti, plecăm pentru mai multe zile. Vrem să fim solidari şi cu ală mic cu mierea de albine, şi cu ăla cu legumicultura, şi cu ăla cu cultura mare, pentru că la toţi le-a ajuns cuţitul la os”, afirmă oierul în postare.

Anunțul făcut de Jandarmerie

Jandarmeria Capitalei subliniază că va delimita o zonă de siguranţă pe care jurnaliştii o vor putea folosi.

”De asemenea, în scopul evitării unor eventuale incidente, recomandăm tuturor jurnaliştilor prezenţi să solicite jandarmilor protecţie, în situaţia părăsirii locului special constituit pentru aceştia. Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această adunare publică, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial. În situaţia apariţiei unor persoane sau grupuri de persoane cu comportament agresiv, rugăm participanţii de bună-credinţă să se delimiteze de acţiunile acestora şi să indice de îndată zona lor de manifestare forţelor de ordine prezente la faţa locului, în vederea luării măsurilor legale care se impun”, arată instituţia.