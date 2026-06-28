Pompierii au venit cu autospeciale în parcurile pentru copii din Oradea pentru a crea „oaze de răcoare”. Imagini cu „intervenția specială”

Valul de căldură din Europa de Vest afectează și România în aceste zile. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime au depășit pragul de 30 de grade Celsius. Mulți români recurg la folosirea de aparate de de aer condiționat și ventilatoare pentru a se răcori, deși climatologii occidentali atrag atenția că sunt mari consumatoare de energie electrică.

Eenergia electrică care alimentează aparatele de aer condiționat provine din arderea combustibililor fosili. Procesul emite cantitate mare de dioxid de carbon în atmosferă, provocând efectul de seră și rezultând încălzirea globală care face ca verile în Europa să fie caniculare. Iar medicii susțin că ventilatoarele și aparatele de răcire, dacă nu sunt curățate frecvent, bacteriile pot îmbolnăvi persoanele expuse.

Specialiștii sugerează metode alternative pentru ca europenii să se răcorească, fără consum mare de energie. O modalitate ar fi proiectarea de sisteme centrale de ventilație asigurată cu conducte cu apă rece distribuită în tot orașul. O a doua modalitate ar fi ca blocurile cu apartamente, casele și gospodăriile să fie renovate pentru a asigura ventilația naturală.

„Oaze de răcoare” la Oradea

O altă modalitate ar fi construirea de fântâni sau izvoare artificiale. La Oradea, pompierii au intervenit pentru a crea astfel de „oaze de răcoare” pentru copiii aflați la joacă în Orășelul Copiilor și în Parcul Magnoliei, relatează Oradea24.ro. Pomperii bihoreni au venti cu autospeciale de intervenție, au scos furtunul și au creat perdele de apă pentru a-i răcori pe copii în timpul caniculei.

„Cu ajutorul unei autospeciale de intervenție, salvatorii au creat perdele de apă menite să le ofere copiilor un strop de răcoare și un plus de confort în timp ce se bucură de joacă, în ciuda caniculei.Prin acest gest simplu, dar binevenit, pompierii bihoreni au fost alături de comunitate, contribuind la protejarea celor mici de efectele temperaturilor extreme și vegheând ca bucuria vacanței să fie însoțită de siguranță.”, a scris Oradea24.ro.

Medicii îi avertizează pe părinți să-i țină pe copii în case în intervalul prânzului și după-amiezii, când temperaturile ajung la maximum, și de asemenea, să se asigure că poartă haine adecvate pentru vremea caniculară și că sunt hidratați corespunzător.

Sursa Video: Oradea24.ro