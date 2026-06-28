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Din cauza caniculei, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa

Din cauza caniculei, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa
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Din cauza caniculei din ultimele zile, România are acum cel mai mare preț la energie din Europa. Prețul mediu al Pieței pentru Ziua Următoare (luni, 29 iunie) va fi 1.171 lei/MWh, potrivit Economica.

Pe locul 2 în Europa este Ungaria, unde prețul mediu la energie electrică este cu un euro mai mic. Prețul energiei în România a ajuns de 2 ori și jumătate mai scump decât în Bulgaria și Grecia, unde sunt 90, respectiv 87 de euro/MWh.

Consumul pe durata zilei este mare, ceea ce duce la creșterea prețurilor. Prețul crește și mai ult spre seară, când panourile solare nu mai primesc energie fotovoltaică.

Între 19:00 și 19:15 se înregistrează cel mai mare preț al zilei: 4.250 lei/MWh (811 de euro/MWh).

Timp de 15 minute, România importă energie prin mecanismul cuplării PZU din ambele piețe cu care rețeaua națională are conexiune fizică: din Bulgaria importă 1.600 MW, iar din Ungaria alți 95 MW.

Din cauza valurilor de căldură, randamentul panourilor solare scade, centralele nucleare își pot opri activitatea din cauza creșterii temperaturii apei de răcire, cărbunii se pot autoaprinde. Iar debitul Dunării scade sub mediile multinanuale. Vântul nu bate, așadar, turbinele eoliene nu mai produc energie. Una dintre unitățle centralei nucleare de la Cernavodă este oprită pentru revizie. CET București Vest este oprită complet, două grupuri de la Porțile de Fier 1 sunt oprite, iar centrala de gaze Petrom de la Brazi este oprită parțial.

Consumul de energie elecrică crește fiindcă tot mai mulți români utilizează aparatele de aer condiționat spre seară. România nu dispune de capacitatăți de generare care să susțină consumul de energie electrică în momentele de vârf.

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 2
  • Marius Dancila

    Baliverne ! Pretul urias platit de românul de rând este datorat „baietilor destepti” care masluiesc dupa cum le doreste „muschiul” lor, dar buzunarele acestora sunt din ce în ce mai umflate. Daca Gheorghe, Ion sau Marin nu stie sa calculeze de ce oare organismele de control nu dau de-a dura cu acesti monstri zisi economici ? Totul se cumpara, inclusiv inactiunea condamnabila …

  • marcel popa

    romanul minte ,tradeaza fura.suntem un popor bananier.

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