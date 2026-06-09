Premieră pe ultima sută de metri. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, sesiune live pe Facebook pentru legea salarizării

Premieră, pe ultima sută de metri. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, anunță o sesiune live pe Facebook pe legea salarizării. Toți românii sunt invitați să-și spună păsul, sau să-și verse oful.

„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecință, am decis să deschid dialogul către întreaga societate și voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în fața cetățenilor.

O lege grea nu se ascunde la sertar

Joi, la ora 15:00, voi susține pe pagina mea de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare. Vă invit să îmi transmiteți întrebări / sugestii aici, în comentariu, prin mesaj privat ori pe adresa oficială de e-mail [email protected].

O lege grea nu se ascunde la sertar, ci se dezbate cu toată societatea. Facem legea împreună”, anunță ministrul.

Negocieri la cuțite

Noul proiect al Legii salarizării unitare a bugetarilor, publicat oficial de Ministerul Muncii, se află într-o fază intensă de negocieri cu sindicatele și generează dispute majore în sistemul public. Această reformă legislativă este menită să înlocuiască vechea Lege-cadru nr. 153/2017.

Proiectul are ca scop eliminarea inechităților din sistem prin noi grile, coeficienți și un calendar clar de implementare.

Proiectul prevede o majorare a anvelopei salariale totale cu aproximativ 8 miliarde de lei. Noua ierarhie se bazează pe redefinirea clară a funcțiilor reprezentative și a gradelor profesionale.

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