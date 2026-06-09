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Majorări substanțiale pentru preoți din anul 2027, potrivit noii legi a salarizării

Majorări substanțiale pentru preoți din anul 2027, potrivit noii legi a salarizării
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Noua lege a salarizării unitare prevede o grilă separată pentru personalul clerical. Astfel, noua grilă include coeficienți de la 1 la 8, față de 1 la 12 cât este în prezent.

În cazul preoților, coeficienții propuși pornesc de la 1,42 și ajung la 1,60, în funcție de nivelul studiilor și gradul profesional, relatează Mediafax. Sumele calculate pentru gradația 0 variază între 5.822 de lei și 6.560 de lei.

Nou sistem de calcul în noua lege a salarizării unitare

Proiectul noii legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice introduce un sistem de calcul bazat pe coeficienți, înmulțiți cu o valoare de referință. Concret, pentru anul 2027, valoarea de referință prevăzută în proiect este de 4.100 de lei, legea urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Salariile sunt stabilite în valoare brută și sunt supuse impozitării.

FOTO – caracter ilustrativ: Pexels

În cazul preoților, grila analizată este cea pentru gradația 0. Coeficienții sunt cuprinși între 1,42, pentru un preot debutant cu studii medii, și 1,60, pentru un preot gradul I cu studii superioare. Pentru gradațiile 1-5, salariile de bază se vor stabili prin majorarea sumelor aferente gradației 0, potrivit regulilor de vechime prevăzute de proiect.

Cel mai salariu brut va fi al unui preot debutant cu studii medii: 5.822 de lei

Cotidianul a realizat aceste calcule. Astfel, cel mai mic salariu brut ar urma să fie încasat de un preot debutant cu studii medii: 5.822 de lei. Un preot definitiv cu studii medii ar ajunge la 5.986 de lei brut. Iar un preot gradul I cu studii medii ar avea 6.068 de lei brut. Aceeași sumă, 6.068 de lei brut, este prevăzută și pentru un preot debutant cu studii superioare.

Pentru preoții cu studii superioare, grila urcă: 6.314 lei brut pentru un preot definitiv, 6.396 lei brut pentru un preot gradul II și 6.560 de lei brut pentru un preot gradul I. Calculul rezultă din înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință de 4.100 de lei.

Funcția Studii Coeficient Salariu brut, gradația 0

Preot debutant M 1,42 5.822 lei
Preot definitiv M 1,46 5.986 lei
Preot gradul I M 1,48 6.068 lei
Preot debutant S 1,48 6.068 lei
Preot definitiv S 1,54 6.314 lei
Preot gradul II S 1,56 6.396 lei
Preot gradul I S 1,60 6.560 lei

Proiectul prevede că salariile de bază se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexele legii cu valoarea de referință, cu rotunjire în favoarea salariatului. În noua configurație a salarizării bugetare, coeficienții din întregul sistem sunt cuprinși între 1 și . Iar structura generală include 12 grade salariale.

De notat că grila pentru preoți rămâne una dintre cele mai compacte din sistemul public, diferența dintre limita minimă și cea maximă fiind de 738 de lei brut la gradația 0. Diferențierea se face mai ales între studii medii și studii superioare, precum și între statutul de debutant, definitiv, gradul II și gradul I.

Salariile finale ale preoților pot fi completate cu veniturile din parohie

Veniturile unui preot pot fi completate, în anumite situații, din surse proprii ale parohiei sau ale unității de cult. Inclusiv donații ori contribuții pentru servicii religioase, în funcție de organizarea fiecărui cult și de resursele locale.

Noua lege a salarizării este unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul ca parte a reformei sistemului de salarizare bugetară. Termenul asumat este până la 31 august 2026.

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