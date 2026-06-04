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Câți kilometri ar trebui să mergi pe jos pentru a slăbi un kilogram, echivalentul a 7.000 de calorii

Câți kilometri ar trebui să mergi pe jos pentru a slăbi un kilogram, echivalentul a 7.000 de calorii
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Câți kilometri ar trebui să mergi pe jos pentru a slăbi un kilogram, echivalentul a 7.000 de calorii.

Câți kilometri ar trebui să mergi pe jos pentru a slăbi un kilogram, echivalentul a 7.000 de calorii

Unul din cele mai dezbătute subiecte este cel legat de metodele de slăbit. Din nefericire, nu există o soluție universală, pentru a da jos cât mai multe kilograme într-un timp cât mai scurt. Obezitatea a devenit un risc la nivel global.

De fapt, rata obezității în Spania s-a dublat în anii recenți, ajungând la 17% în prezent (peste 40% sunt obezi), scrie eleconomista.es.

Dincolo de alternativele precum Ozempic și operația de micșorare a stomacului, experții continuă să spună că soluția pentru slăbit la îndemâna oricui este combinația dintre o dietă sănătoasă și exercițiile fizice regulate.

Ce spun datele analizate

Referitor la sport, una din cele mai frecvente întrebări este cât timp ar trebui să ne antrenăm pentru a vedea rezultate în privința greutății.

În primul rând, una din cele mai populare reguli este Wishonofsky, care spune că o jumătate de kilogram echivalează cu un deficit de 3.500 kcal.

Asta înseamnă 7.000 kcal per kilogram. Pe de altă parte, alte studii estimează că pierderea de calorii atunci când mergi pe jos este de 0,8 kcal per kilogram de grăsime corporală per kilogram, scrie Nature.

Distanța ar trebui să fie mai mare cu cât o persoană cântărește mai puțin, variind de la 95 de kilometri pentru o persoană care cântărește 90 de kilograme până la 160 km pentru o persoană care cântărește 60 de kilograme. Ambele cifre reprezintă un timp total de mers pe jos între 19 și 40 de ore, la un ritm moderat de aproximativ 4 km/h.

Sfaturile OMS

Chiar dacă la prima vedere pare o formulă excelentă pentru slăbit, experții spun că succesul depinde de mai mulți factori, precum dieta, metabolismul, vârsta și sexul și dacă persoana respectivă suferă de o afecțiune medicală.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), un adult ar trebui să facă 30 de minute de exerciții de aerobic, timp de 5 zile pe săptămână, combinate cu exerciții de forță, de două ori pe săptămână.

Dacă vrei să introduci exercițiile fizice în rutina ta zilnică pentru prima oară, ar fi bine să consulți un specialist, care să-ți ofere un plan personalizat în funcție de nevoile și caracteristicile tale.

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