Prima pagină » Sănătate » Un studiu uriaș dezvăluie că secretul sănătății inimii nu este o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi

Un studiu uriaș dezvăluie că secretul sănătății inimii nu este o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi

Un studiu uriaș dezvăluie că secretul sănătății inimii nu este o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi
Sursa foto - caracter ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un studiu uriaș dezvăluie că secretul sănătății inimii nu este o dietă săracă în carbohidrați sau grăsimi.

Un nou studiu sugerează că secretul sănătății inimii nu constă în reducerea consumului de paste sau cartofi. Nu este vorba nici măcar despre o dietă săracă în grăsimi. Cercetarea indică faptul că accentul unei alimentații sănătoase nu ar trebui să fie neapărat pus pe ceea ce elimini din dietă (de exemplu, reducerea carbohidraților sau a caloriilor), scrie Science Alert.

Un studiu care a urmărit aproape 200.000 de bărbați și femei din Statele Unite timp de aproximativ 30 de ani a constatat că unele diete sărace în grăsimi și unele diete sărace în carbohidrați sunt mai benefice pentru sănătatea inimii decât altele.

Ce le diferențiază?

Factorul decisiv a fost calitatea alimentelor în sine, nu cantitatea de carbohidrați sau grăsimi.

Cercetarea, condusă de specialiști în sănătate publică de la Universitatea Harvard, sugerează că, dacă o dietă conține prea multe alimente procesate și proteine sau grăsimi de origine animală ori dacă nu include suficiente legume, fructe, cereale integrale, grăsimi sănătoase sau macronutrienți esențiali, este posibil să nu aducă beneficii semnificative sănătății cardiovasculare pe termen lung, chiar dacă este, prin definiție, săracă în carbohidrați sau grăsimi.

„Rezultatele noastre au evidențiat faptul că nu este vorba doar despre reducerea carbohidraților sau a grăsimilor, ci despre calitatea alimentelor pe care oamenii le aleg pentru a-și construi aceste diete”, a concluzionat epidemiologul de la Harvard, Zhiyuan Wu, coordonatorul cercetării publicate în februarie.

Participanții la studiu care au avut o alimentație sănătoasă și variată, cu un aport adecvat de macronutrienți, au prezentat niveluri mai ridicate de colesterol „bun” în sânge. Ei au avut niveluri mai scăzute de grăsimi și markeri inflamatori, comparativ cu cei ale căror diete erau lipsite de aceste elemente esențiale.

De asemenea, aceștia au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta boală coronariană, cea mai frecventă cauză a infarctului miocardic.

„Aceste rezultate sugerează că dietele sănătoase cu conținut redus de carbohidrați și cele cu conținut redus de grăsimi pot împărtăși mecanisme biologice comune care îmbunătățesc sănătatea cardiovasculară”, a explicat Wu.

Ce alimente ar trebui să consumi, dacă lucrezi în tură de noapte, potrivit unui studiu

FOTO – Caracter ilustrativ

Ce arată rezultatele

Concluziile se bazează pe dietele raportate de participanți, care erau toți profesioniști din domeniul sănătății, ceea ce înseamnă că aceștia ar fi putut avea un nivel mai ridicat de conștientizare a problemelor de sănătate și un acces mai bun la servicii medicale decât populația generală.

Acest aspect reprezintă o anumită limitare. Cu toate acestea, durata monitorizării este impresionantă, însumând peste 5,2 milioane de persoane-an.

Rezultatele se alătură unui număr tot mai mare de dovezi care sugerează că reducerea consumului de alimente ultraprocesate și creșterea consumului de cereale integrale și legume reprezintă, în general, cea mai bună alegere pentru o gamă largă de rezultate favorabile pentru sănătate.

Dietele stricte care presupun numărarea caloriilor, carbohidraților sau grăsimilor s-ar putea să nu fie necesare.

„Acest studiu ajută la depășirea dezbaterii de lungă durată dintre dietele sărace în carbohidrați și cele sărace în grăsimi”, a declarat cardiologul Harlan Krumholz de la Universitatea Yale, redactor-șef al Journal of the American College of Cardiology.

Recomandările autorului:

TOP 3 | Cele mai mari „otrăvuri” pe care romanii le mănâncă la micul-dejun, potrivit medicilor Mihaela Bilic, Nicolae Hancu, Simona Carniciu și Virgiliu Stroescu

Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
11:19
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
STUDIU O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
19:56, 30 May 2026
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
SĂNĂTATE Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
09:00, 30 May 2026
Câte sute de grame de carne avem voie să mâncăm într-o săptămână, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
FLASH NEWS Noua lege a salarizării riscă să prăbușească sistemul medical. Fostul ministru al Sănătății: „Mi se pare periculoasă această legislație”
23:28, 28 May 2026
Noua lege a salarizării riscă să prăbușească sistemul medical. Fostul ministru al Sănătății: „Mi se pare periculoasă această legislație”
LIFESTYLE Te simți mereu stresat și obosit? Iată trei obiceiuri care îți fac ziua mai grea
19:25, 26 May 2026
Te simți mereu stresat și obosit? Iată trei obiceiuri care îți fac ziua mai grea
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
LIFESTYLE Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
11:39
Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
11:16
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
CONTROVERSĂ Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
11:10
Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
11:00
Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
TEHNOLOGIE Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
10:57
Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
VIDEO Ion Cristoiu: 56 de state membre ONU au fost de partea noastră în conflictul cu Federația Rusă. Ei și?!
10:50
Ion Cristoiu: 56 de state membre ONU au fost de partea noastră în conflictul cu Federația Rusă. Ei și?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe