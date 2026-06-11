Shakira și Burna Boy au cântat pentru prima dată live „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026. Ceremonia de deschidere a primului campionat mondial de fotbal s-a desfășurat pe stadionul Estadio Azteca, din Mexico City, iar artista columbiană a dat startul printr-o prestație istorică. Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 se desfășoară în trei țări: SUA, Canada și Mexic. Vor fi disputate 104 meciuri între 48 de echipe de fotbal, pe stadioanele a 16 țări.

Pe lângă Shakira și Burna Boy, au cântat și artistul columbian J Bavin, trupa mexicană Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Tyla și alți artiști locali și interpreți folclorici, unii îmbrăcați chiar în azteci.

Spectatorii din tribună, dar și trecătorii stradali, au putut urmări spectacole cu fumigene cu culorile drapelului Mexicului.

Stadionul, cu capacitatea de 87.523 de locuri, este umplut până la refuz.

Primul meci

Primul meci din campionatul mondial se dispută pe Estadio Azteca, între echipele naționale de fotbal ale Mexicului și Africii de Sud.

În minutul 9, Julian Andres Quinones de la echipa Mexicului înscrie primul gol al Campionatului Mondial în poarta Africii de Sud. Scorul este 1-0 pentru Mexic.

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Sursa Foto: Profimedia/Hepta/FIFA

Sursa Video: voguespain