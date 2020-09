Carmen Tănase, despre Covid-19: „Cu acest virus este un plan și ținta sunt copiii! Cineva stă la butoane și se joacă”

Actrița Carmen Tănase este de părere că pandemia de coronavirus este mai degrabă „un experiment”, iar cineva „stă la butoane și se joacă”.

Carmen Tănase spune că ținta planului ar fi copiii, care trebuie să fie învățați să trăiască într-o lume dominată de restricții.

„Cred că este mai mult decât un experiment, cred că este un plan. Adică nu există cineva care stă la butoane și se joacă. Nu, există o ordine bine stabilită a butoanelor, așa cred. Eu tot refuz să-mi fie teamă.

„Refuz să-mi fie teamă”

Conștientizez că în clipa în care chiar voi fi dominată de frică, partida cu mine este pierdută.

Și atunci refuz să-mi fie teamă, dar mă gândesc cu îngrijorare la copii pentru că am realizat că ei sunt ținta acestei lumi noi – ni se tot spune că trebuie să ne obișnuim cu viața această nouă pe care o s-o trăim. Ce înseamnă viața asta nouă?

Noi avem puncte de reper, noi avem pe ce să ne bazăm, avem un trecut. Am trecut și noi prin dictatură, am trecut prin comunism, prin probleme, prin lipsuri, apoi a venit această libertate, pe care fiecare a înțeles-o cum a vrut, dar am trăit”, a spus Carmen Tănase, potrivit Antena3.

Carmen Tănase: „A existat un monstru în viața mea. #metoo mi se pare o mare prostie”

„Cred că nu am un preț și mă mândresc cu chestia asta. Nu mi s-a oferit niciodată un preț, un ban pe masă, uite ăștia sunt banii, fă asta pentru banii ăștia, împotriva principiilor mele, n-am primit niciodată o asemenea ofertă, dar dacă aș primi-o aș refuza-o cu fruntea sus”.

” Eu sunt împotriva curentului #metoo, mi se pare o mare prostie și știu și de unde a început, e o răzbunare politică. Nu luăm că e mult de spus. Așa cred eu, în orice caz. Ce m-a amuzat foarte tare (…. ) la Globurile de Aur e că au venit toate actrițele îmbrăcate în negru, c-au zis că e șmecherie, ținem doliu pentru victimele abuzului sexual, dar țâțele erau p-afara, înțelegi ce zic … E o ipocrizie mult prea mare în lumea asta …”, declara actrița într-un interviu oferit celor de la Mediafax, în 2018.