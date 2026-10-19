Prima pagină » Știri » Răcire accentuată a vremii. Meteorologii ANM anunță vânt puternic în Moldova și Dobrogea și strat de zăpadă de până la 20 cm la munte

Răcire accentuată a vremii. Meteorologii ANM anunță vânt puternic în Moldova și Dobrogea și strat de zăpadă de până la 20 cm la munte

Răcire accentuată a vremii. Meteorologii ANM anunță vânt puternic în Moldova și Dobrogea și strat de zăpadă de până la 20 cm la munte
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Până în această seară, la ora 21:00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi intensificări ale vântului, precizează meteorologii.

În Moldova și local în Dobrogea, potrivit informațiilor transmise de ANM, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. Din tabloul general nu lipsesc ploile, în mai multe regiuni. La munte, la altitudini mari, se va depune strat de zăpadă.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Sursa – ANM

ANM: Strat de zăpadă de 10-20 cm, dar și ploi

Totodată, conform ANM, până în data de 20 octombrie, ora 02:00, a fost emisă și o informare meteorologică. Meteorologii anunță intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La altitudini de peste 2.000 m vor predomina ninsorile.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea. Vor fi viteze de 45-60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40-45 km/h).

  • La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70-90 km/h.

Temperaturi în România – ora 10:00 / Sursa ANM

  • Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10-20 l/mp și izolat de peste 30-35 l/mp.

La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10-20 cm, precizează meteorologii ANM.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AGRICULTURĂ Aderarea Ucrainei la UE ar putea pune presiune pe agricultura europeană. Ce riscuri sunt pentru fermierii români
13:27
Aderarea Ucrainei la UE ar putea pune presiune pe agricultura europeană. Ce riscuri sunt pentru fermierii români
ALARMANT Senatorul Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă și subliniază faptul că doar patru din zece români își permit o vacanță de o săptămână
12:49
Senatorul Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă și subliniază faptul că doar patru din zece români își permit o vacanță de o săptămână
ANALIZA de 10 Rusia preferă abordarea prudentă, China, Iranul și Pakistanul au investit masiv în infrastructura Afganistanului. Care sunt motivele Kremlinului
10:00
Rusia preferă abordarea prudentă, China, Iranul și Pakistanul au investit masiv în infrastructura Afganistanului. Care sunt motivele Kremlinului
AGRICULTURĂ MADR prelungește până la 30 noiembrie termenul pentru finanțarea investițiilor în sectorul vitivinicol
19:35, 17 Oct 2026
MADR prelungește până la 30 noiembrie termenul pentru finanțarea investițiilor în sectorul vitivinicol
ANALIZA de 10 Ecuația „Houthi”, greu de rezolvat. Ce opțiuni au Arabia Saudită și statele din Golf și de ce este necesară o strategie unificată
10:00, 17 Oct 2026
Ecuația „Houthi”, greu de rezolvat. Ce opțiuni au Arabia Saudită și statele din Golf și de ce este necesară o strategie unificată
EXCLUSIV După campania intensă de promovare a lui Bolojan la PRO TV, vedetele postului pare că au fost „răsplătite” la festivalul FESTIFALL de la Oradea. Pe scenă au urcat Andreea Esca și Horia Brenciu. Gândul publică sumele încasate din bani publici
17:00, 16 Oct 2026
După campania intensă de promovare a lui Bolojan la PRO TV, vedetele postului pare că au fost „răsplătite” la festivalul FESTIFALL de la Oradea. Pe scenă au urcat Andreea Esca și Horia Brenciu. Gândul publică sumele încasate din bani publici
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Adevarul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Mediafax
Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump și Xi, FĂRĂ Zelenski
Click
Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi”
Digi24
Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut
Cancan.ro
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco
Ce se întâmplă doctore
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Probleme grave la mai multe modele Volkswagen. Mașinile pot lua foc din cauza bateriilor
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
ALERTĂ Incendiu la o școală din Neamț. Zeci de elevi și profesori, evacuați de urgență după ce un tablou electric a luat foc
10:11
Incendiu la o școală din Neamț. Zeci de elevi și profesori, evacuați de urgență după ce un tablou electric a luat foc
ALERTĂ Accident grav pe DN 22, în Constanța. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent. Mai multe persoane au fost rănite
09:40
Accident grav pe DN 22, în Constanța. Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit violent. Mai multe persoane au fost rănite
ATAC Un lider liberal îndeamnă la revoltă împotriva lui Bolojan: „Niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”
09:38
Un lider liberal îndeamnă la revoltă împotriva lui Bolojan: „Niciun PNL-ist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice!”
FLASH NEWS Inundații catastrofale în Spania: o femeie a murit lângă Barcelona, mai multe școli au fost închise. Alertă roșie de ploi torențiale în Mallorca și Valencia
09:23
Inundații catastrofale în Spania: o femeie a murit lângă Barcelona, mai multe școli au fost închise. Alertă roșie de ploi torențiale în Mallorca și Valencia
VIDEO Ion Cristoiu: Năstrușnicii în cascadă – Ședință de Guvern a guvernului care nu există
09:20
Ion Cristoiu: Năstrușnicii în cascadă – Ședință de Guvern a guvernului care nu există
RĂZBOI Financial Times, avertisment sumbru pentru Europa: omenirea se îndreaptă spre Al Treilea Război Mondial
08:59
Financial Times, avertisment sumbru pentru Europa: omenirea se îndreaptă spre Al Treilea Război Mondial

Cele mai noi

Trimite acest link pe