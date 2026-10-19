Până în această seară, la ora 21:00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi intensificări ale vântului, precizează meteorologii.
În Moldova și local în Dobrogea, potrivit informațiilor transmise de ANM, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. Din tabloul general nu lipsesc ploile, în mai multe regiuni. La munte, la altitudini mari, se va depune strat de zăpadă.
Totodată, conform ANM, până în data de 20 octombrie, ora 02:00, a fost emisă și o informare meteorologică. Meteorologii anunță intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La altitudini de peste 2.000 m vor predomina ninsorile.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea. Vor fi viteze de 45-60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40-45 km/h).
La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10-20 cm, precizează meteorologii ANM.