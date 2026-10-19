Până în această seară, la ora 21:00, este valabilă o atenționare meteorologică – cod galben – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi intensificări ale vântului, precizează meteorologii.

În Moldova și local în Dobrogea, potrivit informațiilor transmise de ANM, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h. Din tabloul general nu lipsesc ploile, în mai multe regiuni. La munte, la altitudini mari, se va depune strat de zăpadă.

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ANM: Strat de zăpadă de 10-20 cm, dar și ploi

Totodată, conform ANM, până în data de 20 octombrie, ora 02:00, a fost emisă și o informare meteorologică. Meteorologii anunță intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La altitudini de peste 2.000 m vor predomina ninsorile.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea. Vor fi viteze de 45-60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40-45 km/h).

La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70-90 km/h.

Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10-20 l/mp și izolat de peste 30-35 l/mp.