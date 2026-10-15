Până vineri, la ora 18:00, este valabilă o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1.500 m.

Temporar vor fi intensificări ale vântului. Joi și vineri – 15 și 16 octombrie – se vor manifesta local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului.

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La rafală, viteza vântului va ajunge până la 40-50 km/h, conform ANM.

La altitudini mari , în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare .

, în general de peste 1500 m, . Cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm.

ANM anunță, totodată, că vremea se va menține rece pentru această perioadă.

Prognoză specială pentru București

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 15.10.2026, ora 09:00 – 16.10.2026, ora 09:00

Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al datei, astfel că maxima va fi de 16-18 grade. Minima va fi de 5-7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Prognoză Meteorologică pentru intervalul 16.10.2026, 0ra 09:00 – 16.10.2026, ora 18:00

Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior. Se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade.