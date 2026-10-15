Până vineri, la ora 18:00, este valabilă o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1.500 m.
Temporar vor fi intensificări ale vântului. Joi și vineri – 15 și 16 octombrie – se vor manifesta local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului.
ANM anunță, totodată, că vremea se va menține rece pentru această perioadă.
Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, cu precădere seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al datei, astfel că maxima va fi de 16-18 grade. Minima va fi de 5-7 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.
Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior. Se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade.