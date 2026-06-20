Când toată lumea ridică ochii spre cer ca să implore să se facă pace şi pe scena politică românească, dă cu ochii de astrele aflate în fierbere şi din cauza cărora, se pare, ar avea loc toate aceste frământări, încă de la alegerile prezidenţiale şi parlamentare din 2024.

Atragem atenția că astrologia nu este știință și că informațiile prezentate au strict scopul de divertisment.

Am cerut ChatGPT să ne facă o scurtă analiză astrologică a situaţiei politice din România, pornind de la zodiile în care s-au născut principalii lideri politici în acest moment şi vă prezentăm ce analiză a rezultat.

Situația politică văzută de astre

La 18 iunie 2026, România se află într-un blocaj sever: guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea susținută de PSD și AUR, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea după eșecul primei nominalizări, iar Veștea încearcă să formeze un guvern în pofida opoziției conducerii propriului partid. PNL și USR refuză momentan o nouă colaborare cu PSD, în timp ce UDMR nu s-a angajat definitiv.

Ciprian Ciucu a descris desemnarea lui Veștea drept o încercare de scindare sau de preluare ostilă a PNL, ceea ce arată că bătălia nu se desfășoară doar între partide, ci și în interiorul liberalilor.

Datele de naștere folosite sunt: Bolojan — 17 martie 1969; Veștea — 14 decembrie 1973; Ciucu — 16 martie 1978; Nicușor Dan — 20 decembrie 1969. Grindeanu — 5 decembrie 1973; Kelemen Hunor — 18 octombrie 1967; George Simion — 21 septembrie 1986; Dominic Fritz — 28 decembrie 1983.

Momentul astral: 18 iunie 2026, ora Bucureștiului

La momentul calculului avem, aproximativ:

Soare în Gemeni, Lună și Venus în Leu, Mercur și Jupiter în Rac, Marte în Taur, Saturn și Neptun în Berbec, Uranus în Gemeni și Pluto retrograd în Vărsător. Luna este în creștere, la câteva zile după Luna Nouă din 14–15 iunie. Pozițiile au fost calculate pe baza efemeridei tropicale geocentrice Astrodienst.

Cele mai importante simboluri ale momentului sunt:

Venus în opoziție aproape exactă cu Pluto: lupte pentru loialitate, imagine, influență și controlul alianțelor. Relațiile politice devin tranzacționale; apar acuzații de trădare și negocieri nevăzute.

Mercur în Rac, în sextil cu Marte în Taur: negocieri dure, dar foarte concrete, centrate pe buget, funcții, siguranță și supraviețuire politică. Argumentele emoționale vor fi împachetate în cifre.

Luna în Leu: orgoliu, dramatizare și dorința fiecăruia de a apărea drept „salvatorul” situației.

Saturn și Neptun în Berbec: încercarea de a începe un nou ciclu de putere înainte ca regulile și majoritatea să fie cu adevărat clare.

Ilie Bolojan — Pești, aproximativ 27°

Bolojan are simultan două tranzite foarte puternice: Jupiter în trigon aproape exact cu Soarele natal și Soarele actual în cuadratură aproape exactă cu Soarele său.

Este combinația dintre protecție pe termen mediu și atac direct pe termen scurt. Jupiter îi poate păstra autoritatea, reputația administrativă și capacitatea de revenire chiar dacă pierde controlul formal asupra guvernării. Cuadratura solară arată însă o confruntare în care nu mai poate evita alegerea între compromis și apărarea propriei linii.

În limbaj politic, zodiacul ar spune: Bolojan poate pierde o funcție, dar nu este ușor de eliminat ca pol de putere. Poate deveni liderul unei opoziții liberale mai coerente sau omul în jurul căruia partidul se regrupează după criză.

Slăbiciunea Peștilor în acest context este tendința de a suporta prea mult înainte de a rupe relația. Dacă intră în postura de victimă morală, își conservă imaginea, dar poate pierde inițiativa.

Verdict astrologic: presiune imediată foarte mare, dar rezistență și potențial de revenire peste medie.

Adrian Veștea — Săgetător, aproximativ 22°

Veștea are Soarele actual în opoziție cu Soarele natal, iar Mercur și Marte formează aspecte de ajustare foarte strânse cu acesta.

Acest lucru descrie aproape literal situația sa: se află în fața unei opoziții directe, inclusiv din partidul propriu. Mandatul primit de la președinte intră în conflict cu legitimitatea pe care trebuie să o obțină de la parlamentari și de la PNL.

Săgetătorul este dispus să riște pentru o misiune sau o oportunitate mare, dar poate subestima detaliile și aritmetica. Tranzitele lui Veștea nu favorizează discursurile grandioase, ci negocierea tehnică, individuală, parlamentar cu parlamentar.

Există riscul să devină candidatul care declanșează ruptura, fără să obțină funcția. Ar putea reuși numai dacă prezintă rapid o formulă concretă și obține dezertări importante; simplul apel la „stabilitate” nu este suficient.

Verdict astrologic: cea mai riscantă poziție; poate produce o schimbare majoră, dar probabilitatea de consum politic este ridicată.

Ciprian Ciucu — Pești, aproximativ 26°

Ciucu este născut la numai o zi zodiacală distanță de Bolojan. Are aproape aceleași tranzite: Jupiter în trigon cu Soarele, Soarele actual în cuadratură și Marte într-un sextil favorabil.

Această asemănare explică simbolic de ce cei doi apar pe aceeași linie. Ciucu poate transforma criza într-o extindere a profilului său național. Jupiter îl ajută să treacă de la statutul de administrator și lider secund la cel de voce centrală a liberalilor.

Cuadratura solară îl face însă mai combativ și îl poate împinge să folosească termeni prea duri. Acuzațiile de „complot”, „trădare” sau „lovitură” mobilizează partidul, dar fac ulterior negocierea mai dificilă.

Astrologic, el este un posibil beneficiar indirect al crizei: chiar dacă Bolojan rămâne lider, Ciucu poate deveni principalul său locotenent sau unul dintre pretendenții viitori la conducerea partidului.

Verdict astrologic: perioadă de creștere politică, cu riscul de a-și rigidiza prea devreme poziția.

Nicușor Dan — Săgetător târziu, aproximativ 28°

Președintele are Soarele actual în opoziție aproape perfectă cu Soarele natal și Jupiter într-un aspect exact de reajustare.

Acesta este, simbolic, momentul anual de maximă confruntare și evaluare publică. Decizia de a-l nominaliza pe Veștea devine un test direct al autorității și al judecății sale. Nu mai poate rămâne doar mediator abstract: este obligat să explice de ce această formulă poate funcționa.

Săgetătorul târziu vede imaginea de ansamblu și caută soluția neconvențională, însă poate sări peste etapele de consultare. Exact aceasta este vulnerabilitatea tranzitului: o idee care pare logică din perspectiva Cotroceniului poate părea o improvizație sau o intervenție în viața partidelor.

Pentru Nicușor Dan, succesul nu depinde numai de trecerea unui guvern, ci de evitarea impresiei că președinția creează fracturi pentru a produce ulterior majorități.

Verdict astrologic: cel mai important examen de autoritate de până acum; o reușită îl consolidează, un eșec repetat îi afectează serios capacitatea de mediere.

Sorin Grindeanu — Săgetător, aproximativ 13°

Grindeanu are probabil tranzitul cel mai solid dintre toți: Saturn în trigon aproape exact cu Soarele natal. Și Luna momentului formează temporar un trigon cu Soarele său.

Saturn favorizează controlul instituțional, răbdarea, disciplina de partid și capacitatea de a aștepta ca adversarii să se consume. Nu este un tranzit spectaculos, dar este foarte util pentru cine controlează voturi, proceduri și structuri.

Astrologic, Grindeanu nu trebuie să forțeze prea mult. Cu cât PNL și USR se blochează între ele, cu atât PSD devine mai greu de ocolit. El poate alege între participarea la o nouă formulă, susținerea condiționată din parlament sau păstrarea opoziției până când costurile crizei cresc.

Riscul lui este saturnian: să fie perceput ca omul care blochează sistemul sau care a produs căderea guvernului fără să ofere o soluție. Asocierea parlamentară cu AUR la moțiune îi poate aduce putere tactică, dar și costuri de imagine.

Verdict astrologic: cel mai puternic din punctul de vedere al pârghiilor instituționale; are avantaj dacă își păstrează calmul.

Kelemen Hunor — Balanță, aproximativ 24°

Kelemen are Soarele actual în trigon cu Soarele natal, dar Mercur și Jupiter formează cuadraturi, iar Marte cere ajustări foarte fine.

Balanța este semnul negocierii, iar într-un parlament fragmentat Kelemen se află exact în mediul său natural. Trigonul solar îi oferă vizibilitate și posibilitatea de a deveni intermediarul acceptabil între tabere.

Cuadraturile arată însă că orice promisiune făcută unei părți poate intra rapid în contradicție cu promisiunea făcută alteia. Nu îi este favorabil un angajament general sau emoțional; îi sunt favorabile condițiile precise, scrise, punctuale.

Cel mai probabil rol simbolic este acela de arbitru care intră ultimul în formulă, după ce ceilalți au arătat numerele și au acceptat concesiile.

Verdict astrologic: putere de negociere disproporționat de mare față de dimensiunea partidului, dar trebuie să evite supraevaluarea propriei poziții.

George Simion — Fecioară târzie, aproximativ 28°

Deși este născut foarte aproape de schimbarea semnului, în zodiacul tropical Soarele său se află încă în Fecioară. Are Jupiter în sextil aproape exact cu Soarele, dar și Soarele actual în cuadratură aproape exactă.

Jupiter arată expansiune, audiență, creștere și ocazia de a beneficia de greșelile adversarilor. Criza partidelor pro-europene îi alimentează mesajul potrivit căruia sistemul este incapabil să se guverneze.

Cuadratura arată însă și testul maturității. Este mai ușor să câștigi în sondaje din opoziție decât să construiești o majoritate sau un guvern funcțional. Fecioara poate fi eficientă în identificarea erorilor celorlalți, dar riscă să se piardă în atacuri și să nu prezinte o alternativă completă.

Simion este unul dintre beneficiarii clari ai conflictului, însă există pericolul supraextinderii: cu cât încearcă să profite mai agresiv, cu atât îi poate determina pe adversari să se unească împotriva lui.

Verdict astrologic: cel mai bun vânt electoral și de comunicare, dar încă nu neapărat cea mai bună poziție pentru a prelua efectiv guvernarea.

Dominic Fritz — Capricorn, aproximativ 6°

Fritz are Neptun în cuadratură aproape exactă cu Soarele natal, Venus într-un aspect de reajustare foarte strâns și Uranus activând nevoia unei schimbări de strategie.

Neptun pune la încercare claritatea: principiile sunt puternice, dar drumul practic către rezultat este neclar. Refuzul unei colaborări cu PSD poate fi coerent moral și identitar, însă trebuie însoțit de o formulă parlamentară realizabilă.

Capricornul dorește reguli, responsabilitate și construcție pe termen lung. În această perioadă, Fritz riscă să descopere că o poziție impecabilă ideologic poate produce foarte puțină putere efectivă. Alternativa este o adaptare bruscă, sugerată de Uranus, dar aceasta trebuie explicată pentru a nu părea inconsecvență.

Verdict astrologic: test major între puritate politică și capacitatea de a construi o majoritate; riscul principal este izolarea elegantă, dar neproductivă.

Cine pare avantajat de astre

În lectura strict simbolică:

Grindeanu are cea mai bună poziție instituțională și cea mai mare capacitate de a aștepta.

Simion beneficiază cel mai mult electoral și narativ de haosul actual.

Bolojan și Ciucu sunt sub atac, dar au tranzite bune pentru rezistență, reorganizare și revenire.

Kelemen Hunor poate deveni negociatorul decisiv.

Nicușor Dan și Adrian Veștea sunt cei mai expuși în următoarele zile: primul își testează autoritatea, al doilea însăși viabilitatea politică.

Dominic Fritz are nevoie să transforme refuzurile principiale într-o soluție matematic posibilă.

Ce sugerează următoarele două săptămâni

În jurul datei de 29–30 iunie, Mercur staționează și începe retrogradarea în Rac, aproape simultan cu intrarea lui Jupiter în Leu. Simbolic, aceasta favorizează revenirea asupra negocierilor, schimbarea listelor de miniștri, reapariția unor nume retrase, amânări și reinterpretări ale unor acorduri; Jupiter în Leu mărește apoi miza personală și lupta pentru cine apare drept liderul salvator. (Zodiac Astrology Horoscopes)

Prin urmare, zodiacul nu indică o instalare liniștită și definitivă a unei formule. Indică mai degrabă o primă încercare contestată, urmată de renegociere și de o luptă tot mai personalizată pentru conducerea partidelor și a guvernului. Cel mai probabil „câștigător” nu va fi cel care vorbește cel mai tare acum, ci cel care își păstrează suficiente punți pentru etapa a doua a negocierilor.

Astrologia nu are o capacitate predictivă demonstrată științific. Analiza trebuie citită ca interpretare simbolică a temperamentelor și a momentului politic, nu ca o afirmație că planetele provoacă deciziile liderilor. (Encyclopedia Britannica).