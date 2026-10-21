Vremea continuă să se încălzească până la 26 de grade, dar vin ploi, vânt și ceață. În ce zone va bate vântul mai tare și unde vor fi 15 litri/metru pătrat

În această dimineață, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ceața s-a instalat în mai multe regiuni ale țării. Și în București a fost ceață la primele ore. Au fost emise și mai mullte coduri galbene din această cauză, iar vizibilitatea a fost redusă.

În același timp, este valabil un cod galben care vizează intensificări ale vântului în județele Caraș-Severin și Timiș. Codul galben expiră în data de 22 octombrie, la ora 08:00, anunță ANM.

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Vreme caldă pentru această dată, nu lipsesc ploile și ceața

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, noi informații despre evoluția vremii. ANM a emis, totodată, și o informare meteorologică – cod galben.

„Astăzi, valorile termice vor crește față de intervalul anterior, în toate regiunile. Vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea în jumătatea de vest a țării.

Temporar va ploua . În general se vor acumula 2 l/mp și, izolat, peste 10-15 l în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, izolat în Maramureș și Muntenia.

. În general se vor acumula 2 l/mp și, izolat, peste 10-15 l în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, izolat în Maramureș și Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat. Vor fi intensificări în Banat, unde vor fi viteze de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h, precum și în restul Carpaților Meridionali, Carpații de Curbură și izolat în celelalte masive, cu rafale în general de 50-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 grade în Moldova și 26 grade Celsius în Banat și Crișana .

. Cele minime se vor încadra între 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Mai ales dimineața, dar și noaptea, în sudul, estul și centrul țării, se va semnala ceață”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură a dimineții

La ora 08:00 erau 2 grade la Miercurea Ciuc, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții.

În București au fost 12 grade Celsius, iar ceața persista, așacum s-a întâmplat și în mai multe orașe din România, potrivit informațiilor furnizate de ANM.

În ceea ce privește temperaturile, au fost 16 grade la Sulina și Constanța, 12 grade la Arad și 11 grade la Timișoara.

Tot 12 grade Celsius s-au înregistrat și la Focșani și Buzău.

Termometrele au arătat 11 grade la Oradea și doar 4 grade la Cluj-Napoca.

La Iași și Suceava au fost 9 grade Celsius.