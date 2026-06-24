Prima pagină » Știri » Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza

Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza

Cristian Lisandru
Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la ora 08:00 au fost 20 de grade în Capitală. A plouat ușor, cerul a fost înnorat, iar vântul a suflat slab și moderat.

Până astăzi, la ora 21:00, sunt valabile o informare meteotologică și o atenționare meteo emise de ANM.

„Miercuri (24 iunie) în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…34 de grade”, au transmis meteorologii ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Avem o zi caldă, dar instabilă în mai multe zone din țară”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii în cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026.

Ne așteaptă o zi vu vreme caldă în mare parte din țară. Vom fi chiar aproape de pragul caniculei în partea de vest. Vor fi maxime de 33 – 35 de grade. 

  • După-amiază și spre seară, în zona de centru, de sud, în zona de munte și chiar pe litoral, în zona Dobrogei, vor apărea averse, tunete și fulgere.
  • Izolat, se vor acumula cantități mari de apă, de 40 – 50 l/mp.
  • Există și risc pentru vijelii și căderi de grindină.

Deci avem o zi caldă, dar instabilă în mai multe zone din țară. ANM a emis două atenționări care vizează aceste fenomene – caniculă și vijelii/ploi torențiale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești
10:00
Sectorul petrolier al Rusiei rezistă, deși este atacat constant de Ucraina. Luptă acerbă între dronele ucrainene și echipele de reparații rusești
CONTROVERSĂ Izolarea lui Putin. Liderul de la Kremlin, prins între „șoimii” pro-război, elitele Rusiei și propagandiști. „O presiune puternică”
09:00
Izolarea lui Putin. Liderul de la Kremlin, prins între „șoimii” pro-război, elitele Rusiei și propagandiști. „O presiune puternică”
ANALIZĂ Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
08:00
Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
FLASH NEWS George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de premier”
14:18
George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate. Am venit cu o propunere de premier”
ANALIZĂ Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
10:38
Cine va fi desemnat următorul premier? Al treilea! Cum arată acum scenariile de pe masa președintelui
Gândul de Vreme Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:33
Coduri galbene de caniculă și vijelii în mai multe zone din țară. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
Mediafax
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mulți se laudă cu asta. Medicii spun că poate fi un motiv de îngrijorare
Click
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
Digi24
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este Interpol?
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
11:00
Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
ENERGIE Planul nuclear al lui Trump de 17,5 miliarde de dolari. SUA vor construi 10 noi reactoare nucleare care vor alimenta cu energie 8 milioane de locuințe
10:51
Planul nuclear al lui Trump de 17,5 miliarde de dolari. SUA vor construi 10 noi reactoare nucleare care vor alimenta cu energie 8 milioane de locuințe
EDUCAȚIE Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au picat la Matematică
10:38
Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au picat la Matematică
INCIDENT „Regele TikTok-ului” a fost săltat de mascați după ce s-a dat drept Piedone și a controlat magazine. Cum a fost prins
10:35
„Regele TikTok-ului” a fost săltat de mascați după ce s-a dat drept Piedone și a controlat magazine. Cum a fost prins
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
10:30
Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
VIDEO Ion Cristoiu: Capcană perfidă întinsă PSD de Ilie Bolojan cu ajutorul AUR
10:28
Ion Cristoiu: Capcană perfidă întinsă PSD de Ilie Bolojan cu ajutorul AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe