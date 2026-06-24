Unde vor fi astăzi 35 de grade și unde va ploua cu tunete și fulgere. Meterologii ANM au actualizat prognoza

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la ora 08:00 au fost 20 de grade în Capitală. A plouat ușor, cerul a fost înnorat, iar vântul a suflat slab și moderat.

Până astăzi, la ora 21:00, sunt valabile o informare meteotologică și o atenționare meteo emise de ANM.

„Miercuri (24 iunie) în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…34 de grade”, au transmis meteorologii ANM.

ANM: „Avem o zi caldă, dar instabilă în mai multe zone din țară”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii în cursul zilei de miercuri, 24 iunie 2026.

„Ne așteaptă o zi vu vreme caldă în mare parte din țară. Vom fi chiar aproape de pragul caniculei în partea de vest. Vor fi maxime de 33 – 35 de grade.

După-amiază și spre seară, în zona de centru, de sud, în zona de munte și chiar pe litoral, în zona Dobrogei, vor apărea averse, tunete și fulgere.

Izolat, se vor acumula cantități mari de apă, de 40 – 50 l/mp.

Există și risc pentru vijelii și căderi de grindină.

Deci avem o zi caldă, dar instabilă în mai multe zone din țară. ANM a emis două atenționări care vizează aceste fenomene – caniculă și vijelii/ploi torențiale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.