Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Elena Udrea, detalii explozive despre artizanii celor 168 de zile de criză. Lideri adevărați sau păpușați din umbră? Cine decide premierii, președinții și șefii partidelor? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Noul dosar deschis pe numele lui Călin Georgescu. Coincidențe suspecte. Ce nu se potrivește!

Luca Niculescu merge în vizită la Chișinău. De ce primele vizite externe sunt acolo?

Cum e relația Bolojan-Niculescu. Cât va rezista noul Executiv, se va întări opoziția PNL-USR și va cădea AUR? Urmează dosare grele din opoziție?

Europa în flăcări. A cui este vina? Stimularea migrației, cauza dezastrului?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Principalul inamic al lui Fritz de la Timișoara susține că fostul primar s-ar putea trezi cu mai multe dosare. „În cârca lui sunt o mulțime de ilegalități care au fost până acum trecute cu vederea”
22:03
Principalul inamic al lui Fritz de la Timișoara susține că fostul primar s-ar putea trezi cu mai multe dosare. „În cârca lui sunt o mulțime de ilegalități care au fost până acum trecute cu vederea”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 20 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Mihail Neamțu, analiza Guvernulului Niculescu. Cine câștigă și cine pierde în noul joc politic
15:25
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 20 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Mihail Neamțu, analiza Guvernulului Niculescu. Cine câștigă și cine pierde în noul joc politic
EXCLUSIV Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”
22:56, 19 Oct 2026
Un greu din PNL dezvăluie la Gândul că Bolojan nu a cerut demisia tuturor liberalilor care ocupă funcții în stat: „Unii dintre colegi trebuie să plece, iar ceilalți nu trebuie”
EXCLUSIV Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
21:38, 19 Oct 2026
Eugen Teodorovici spune că Bolojan se va reorienta politic spre partidul SENS. „Bolojan va încerca să rupă de la USR și PNL să ducă către SENS”
EXCLUSIV Alin Tișe (PNL) cere „demisia conducerii incompetente”. Dialog exclusiv la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la 21:10
16:50, 19 Oct 2026
Alin Tișe (PNL) cere „demisia conducerii incompetente”. Dialog exclusiv la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” de la 21:10
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 19 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, detalii despre programul Guvernului Niculescu. Moștenirea lui Bolojan, nota de plată a României
14:57, 19 Oct 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 19 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Eugen Teodorovici, detalii despre programul Guvernului Niculescu. Moștenirea lui Bolojan, nota de plată a României
Mediafax
Roșii „de lux”. Motivul pentru care 1 kilogram de roșii costă 10 lei la Roma
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Liniștea din România ar putea dura 6 luni. Ce scriu ziarele internaționale despre guvernul Niculescu?
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Noul Audi Q7 a fost prezentat oficial în România. Cât costă rivalul lui BMW X5 sau Volvo XC90?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu gheața din Antarctica
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
15:49
Mirabela Grădinaru a deschis o conferință despre sănătatea mintală a copiilor
ACUZAȚII Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
15:44
Comisia Europeană investighează platforma Booking. Reclamele și anunțurile false sunt vizate. Ce vor să descopere comisarii
MESAJ Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
15:34
Noul şef al MAE spune că se intră într-o etapă în care politica externă nu se mai poate baza pe retorică generală, ci pe execuţie
FLASH NEWS George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
15:30
George Simion, reacție dură la noul dosar al lui Călin Georgescu: „Nu mai ai voie nici să te aperi de a fi ascultat în propria casă”
REACȚIE Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
15:15
Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”
LEGE CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor
15:09
CCR a amânat mai multe sesizări de neconstituţionalitate. Printre acestea se află şi aceea a USR şi PNL pe numirile de la Camera Deputaţilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe