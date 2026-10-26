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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Gheorghe Piperea, dezvăluiri despre cazul Călin Georgescu

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Gheorghe Piperea, dezvăluiri despre cazul Călin Georgescu
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”,  europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, analizează verdictul în cazul lui Călin Georgescu și seria de dosare care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. Sunt simple coincidențe sau există o miză politică? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Detalii despre majorarea impozitelor pe proprietate și despre procesele colective pregătite pentru contestarea noilor taxe. Ce urmează pe scena politică și cum vor influența aceste conflicte deciziile guvernării?

Bolojan, acuzat că a mințit? Ioana Dogioiu sare în apărarea fostului premier, după disputa cu vicepreședintele ANCOM. Ce se ascunde în spatele acuzațiilor?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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