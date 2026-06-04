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Ce a găsit un bărbat în carcasa unui calculator, pentru care a plătit 20 de euro la licitație

Ce a găsit un bărbat în carcasa unui calculator, pentru care a plătit 20 de euro la licitație
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Achiziția online poate fi întotdeauna un pariu riscant, mai ales dacă apelezi la un site neoficial sau cumperi produse second-hand.

Până când nu le primești și vezi despre ce este vorba, vei sta, cu siguranță, ca pe „ghimpi”. Nu vei fi niciodată sigur că ceea ce vei primi este în stare bună, scrie eleconomista.es.

Deși cele mai multe cazuri de acest gen au un final nefericit, iată că există și situații opuse.

Un utilizator de pe Reddit a povestit cum a cumpărat o carcasă de calculator la o licitație și a avut o mare surpriză.

Potrivit acestuia, se afla în căutarea unei carcase de PC ieftine, pentru a realiza un proiect IT din piese.

Își dorea ceva funcțional și ietin și a fost bucuros când a cumpărat o carcasă tower de PC cu 20 de euro.

Ce a găsit un bărbat în carcasa unui calculator, pentru care a plătit 20 de euro la licitație

Dar când a sosit coletul, cumpărătorul a observat că are o greutate mai mare decât în mod normal.

Surpriza sa a fost să găsească înăuntru un PC high-end cu piese foarte scumpe.

Potrivit fotografiei postate de utilizator pe Reddit, în carcasă era un PC foarte performant cu următoarele specificații: placă de bază TRX40 AORUS Pro Wifi cu procesor 24-core AMD Ryzen Threadripper 3960X, 256 GB RAM și o placă video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti.

Unele din aceste componente costă peste 1.000 de dolari, iar omul a plătit doar 20 de euro.

Motivul pentru care a primit cadoul neașteptat

Cheia pentru a obține o asemenea „comoară” la un preț ridicol? Imaginile asociate reclamei abia dacă arătau o cutie de carton și o fotografie de catalog, fără a oferi niciun indiciu despre conținutul său real.

Autorul recomandă:

Sursa foto main: Envato (ilustrativ) / Interior Reddit

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