Revoluție în tehnologie. NVIDIA lansează un cip ultraperformant care rulează Inteligența Artificială pe laptop și computere

Compania NVDIA își propune să aducă Inteligența Artificială utilizatorilor de laptop și computere clasice, prin lansarea unui nou cip foarte performant. CEO-ul NVIDIA a arătat, pentru prima, dată, noul cip RTX Spark, în cadrul unui eveniment desfășurat luni la Taipei, notează Al Jazeera.

„Această reinventare a computerului este la fel de importantă ca reinventarea telefonului în ceea ce cunoaștem acum ca fiind smartphone”, a declarat directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, în timp ce a dezvăluit cipul RTX Spark.

Directorul general Jensen Huang a declarat că cipul de Inteligență Artificială „va reinventa conceptul de PC”.

„Acesta va fi noul PC”, a spus Huang în timp ce a dezvăluit supercip-ul RTX Spark de la Nvidia. Cipul combină capabilitățile CPU, unitatea centrală de procesare, și GPU, unitatea de procesare grafică.

Noul dispozitiv va transforma laptopurile și computerele personale în „computere personale cu inteligență artificială”. Cipul RTX Spark va fi lansat în toamna acestui an.

Cipul, dezvoltat împreună cu MediaTek din Taiwan, va fi prezent în desktop-urile compacte de la Dell, HP, Lenovo, ASUS, Microsoft Surface și MSI, urmând să apară modele de la Acer și GIGABYTE.

Reprezentanții Nvidia au declarat că noua invenție este destinată pasionaților de creare de conținut și gamerilor.

„Când va avea un agent AI autonom, un agent care te ajută, care te înțelege, ai putea vorbi cu el. S-ar putea uita la tine. Ai putea să-i ceri să citească fișiere, să te ajute să faci niște cercetări. Ar putea face mult mai multe”, a spus CEO-ul NVDIA Jensen Huang. „Cu noile supercipuri, aceste computere personale pot rula agenți de Inteligență Artificială local”, a precizat Nvidia.

Și reprezentanții Microsoft au transmis o declarație oficială despre noul cip de Inteligență Artificială dezvoltat de NVDIA. Potrivit companiei, computerele personale care rulează pe supercipurile RTX Spark de la Nvidia vor putea rula „modele de inteligență artificială de înaltă performanță” și sarcini de lucru complexe.

