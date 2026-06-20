TOP 10 | Țări de vizitat în prima vacanță singur, dacă tocmai te-ai despărțit de partenerul de viață

Ai trecut recent printr-o despărțire dureroasă? Iată unde să mergi pentru a-ți reveni cu adevărat.

Dincolo de filmul de comedie de pe Netflix, care îți va aduce un zâmbet pe buze, ar trebui să te gândești la o vacanță, scrie ziarulromanesc.at.

Un site de călătorii a analizat cele mai bune destinații turistice pentru cei cu inima frântă, iar rezultatul este cel scontat: Grecia se află pe locul întâi.

Vacanță solo în Grecia

Grecia este cea mai bună țară de vizitat după o despărțire, potrivit travelandleisure. Experții au făcut o listă de destinații și au folosit date de la Tripadvisor, World Population Review, Worldometers și World Travel Index pentru a evalua fiecare loc.

Fiecare loc a fost evaluat în funcție de facilitățile sale de wellness, cursurile și atelierele disponibile, accesul la natură, tururi culturale, cumpărături, restaurante, viața de noapte și accesibilitatea, prietenia și siguranța acestuia.

Grecia „excelează în facilități de wellness (9,3 la 100.000 de rezidenți), cursuri și ateliere (1,3 la 100.000 de rezidenți) și chiar magazine cu amănuntul (27,5 pe km pătrat)”.

Dar cel mai simplu motiv este că Grecia are unele din cele mai frumoase plaje din lume.

Top 10 destinații turistice pentru a-ți vindeca sufletul

1. Grecia

2. Portugalia

3. Singapore

4. Italia

5. Spania

6. Marea Britanie

7. Irlanda

8. Elveția

9. Japonia

10. Australia

Yulia Saf, CEO și fondatoare Miss Tourist, a declarat, pentru realizatorii acestui top, că să călătorești după o despărțire poate fi una din cele mai terapeutice modalități de a găsit mângâiere și de a-ți recăpăta încrederea în tine.

Aceste descoperiri subliniază oportunitățile vaste pe care lumea le oferă pentru vindecare și noi începuturi, a mai spus Yulia Saf.