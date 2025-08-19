Prima pagină » Emisiuni » Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Setez obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs”

Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Setez obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs”

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 16:26, Emisiuni
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”:

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a explicat, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax„, cum se poate gestiona bugetul personal pentru achiziționarea unui apartament în valoare de 120.000 de euro.

Jurnalistul Adrian Artene a propus scenariul unei achiziții ce implică un avans de 20%, adică 24.000 de euro, costuri colaterale de 3%, aproximativ 3.600 de euro, și un buffer pe avans și costuri în valoare de 2,760 de euro.

„Ne întoarcem din nou la primele două sesiuni în care am discutat despre management-ul finanțelor personale, bugetul de venituri și cheltuieli și mai departe, venituri minus cheltuieli, egal economii și de aici încep planul de economisire pentru acest obiectiv.

Cu o rată lunară de economisire 30.360 euro, împărțit la 24 de luni ar fi 1.265 euro economisiți pe lună. Nu sunt puțini bani, nici dorința nu e mică, pentru că discutăm despre achiziția unui imobil care are o valoare de 120.000 euro. Asta înseamnă că îmi setez și niște obiective intermediare pentru a putea măsura progresul pe parcurs. Am luna, unde, clar, din start, am 1.265 euro, dar apoi am un obiectiv trimestrial de 3.800 euro, semestrial, între 7.600-7.800 euro.

Ce este important? Am niște măsurători critice de progres către atingerea obiectivului, în așa fel încât, din timp, să pot ajusta planul și de ce nu, să știu dacă mă apropii de obiectiv sau mă îndepărtez de obiectiv. Ca să ne fie mai clar.

Primii doi pași în setarea obiectivului este să-l transformăm în ceva extrem de specific.”, a explicat Alexandru Chirilă.

Vedeți emisiunea integral AICI:

Mediafax
