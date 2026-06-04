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Clujul, exemplu pentru România. Radu Rațiu, vicepreședinte CJ: „Când lucrăm împreună, reușim”

Bogdan PavelOana Zvobodă
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Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, a afirmat în cadrul conferinței Gândul „Portret România – Cluj-Napoca” că modelul de digitalizare din Cluj poate fi un exemplu de implementat la nivel național. Conferința „Portret România – Cluj-Napoca” și-a propus să contureze o imagine clară și actuală a ecosistemelor economice locale, punând în lumină provocările, oportunitățile și actorii care modelează dezvoltarea comunităților regionale.

„Concluzia principală ar fi că în momentul în care lucrăm împreună reușim. În momentul în care am lucrat împreună cu firmele de IT din Cluj am reușit să fim prima instituție digitalizată din România și astăzi suntem un model care poate fi implementat la nivel național. Cred că în momentul în care lucrăm împreună cu universitățile, cu oamenii pregătiți pe care aceștia ni-i oferă în fiecare an putem atrage investitori, putem face cu inventatori români o fabrică de descompunere moleculară a deșeurilor. Pentru că lucrăm împreună, recent am câștigat și două premii cu Palatul Bamfi de la Răscruci. La nivel european, acesta este cel mai bine și mai frumos restaurat monument istoric din Europa”, a declarat Radu Rațiu.

Modelul de la Consiliul Județean Cluj va fi implementat de către ADR Nord-Vest în 444 de UAT-uri

„Cred că în momentul de față ar trebui să continuăm această cale de digitalizare ca să fim competitivi la nivel european. Cred că nu trebuie să ne oprim. Modelul de la Consiliul Județean Cluj trebuie implementat și mă bucur că ADR Nord-Vest îl va implementa în 444 de UAT-uri din România, Regiunea Nord-Vest, și după aceea mi-aș dori să fie implementat în toată România. Cred că am putea face o făbricuță, cum am făcut la Cluj, în fiecare județ din România, prin care să transformăm o cheltuială cu gunoiul într-un venit, să facem energie electrică pentru populație mai ieftină. Și aici cred că această idee a domnului președinte Alin Tișe poate fi o idee revoluționară pentru tot sistemul de gestionare a deșeurilor la nivel național”, a declarat acesta

Secretul comunității din Cluj este cooperarea, afirmă Radu Rațiu

„Cred că, până la urmă, faptul că stăm la masă – instituțiile, universitățile, mediu public, mediu privat împreună, aceste idei bune se adună și atunci cu siguranță rămânem competitivi atât la nivel național, cât și european”, a completat el.

Partenerii conferinței Gândul Portret România – Cluj-Napoca au fost E-Infra, Banca Transilvania, Electrica și RetuRO.

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