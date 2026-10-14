George Simion spune în Parlamentul European că România nu este „o democrație”, ci „o republică bananieră”. Face apel la parlamentarii UE să monitorizeze „acțiunile justiției române împotriva lui Călin Georgescu”

George Simion, a declarat miercuri, 14 octombrie, în cadrul conferinței internaționale, organizate de AUR, în Parlamentul European, că, în România nu mai există „o democrație funcțională”. Totodată, liderul partidului a solicitat parlamentarilor europeni să monitorizeze acțiunile justiției române în dosarul lui Călin Georgescu.

George Simion și-a exprimat dezacordul față de refuzul președintelui Nicușor Dan de a declanșa alegeri anticipate și a precizat că România nu este „o democrație”, ci o „republică bananieră”.

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„Mă gândesc, nu suntem democrație, suntem republică bananieră sau juntă, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite țări africane, doar în unele”, a declarat George Simion

„Democrația nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia”

Conferința organizată de formațiunea lui Simion, care s-a desfășurat sub titlul „Alegerile anticipate: revenirea democratică la vot a cetățenilor europeni”, a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, precum și măsurile preventive impuse în cazul lui Călin Georgescu.

„Vă vorbesc astăzi ca președinte al partidului AUR din România și fiind vocea multor români care nu mai recunosc țara lor ca o democrație funcțională. Democrația nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia”, a declarat Simion.

„Democrația însăși e în pericol”

Potrivit lui George Simion, în România „democrația însăși este în pericol”, în contextul anulării primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024 și a arestării lui Călin Georgescu.

„Când ai, ca în România, alegeri anulate, când candidați populari sunt interziși sau trimiși în închisoare sub acuzații contestate, când alegerile sunt considerate nelegitime, democrația însăși e în pericol”, a spus George Simion.

„În Uniunea Europeană nu vrem deținuți politici”

Acesta a transmis membrilor Parlamentului European să „monitorizeze” „acțiunile justiției române împotriva lui Călin Georgescu”.

„Aici, la începutul acestei conferințe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acțiunile justiției împotriva lui Călin Georgescu și cazurile aferente în termeni de proporționalitate, echitate și independență, să reafirme faptul că voința populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate și prin consensul unor elite și să își dea seama că excluderea unor forțe politice din cursa democratică slăbește valorile europene”, a declarat liderul AUR.

Totodată, în cadrul conferinței din Parlamentul European, George Simion s-a referit la Călin Georgescu ca fiind „deținut politic”.

„În Uniunea Europeană nu vrem deținuți politici. Eliberați deținuții politici, restaurați democrația și competiția democratică autentică și lăsați poporul român să decidă”, a mai afirmat lderul AUR.

AUR, protest la Bruxelles pentru susținerea lui Georgescu

Aproximativ 70 de persoane au protestat în fața Parlamentului European din Bruxelles față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Susținătorii acestuia au venit la manifestație la invitația lui George Simion. Liderul AUR s-a aflat alături de susținători, miercuri, 14 octombrie, și a transmis un mesaj.

Marți 13 octombrie, Tribunalul Bucureşti a decis să îl plaseze pe Călin Georgescu în arest la domiciliu, Decizia nu este, însă, definitivă și poate fi contestată, astfel că fostul candidat la prezidențiale încă se află la Arestul Central.