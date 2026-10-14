Prima pagină » Video » George Simion spune în Parlamentul European că România nu este „o democrație”, ci „o republică bananieră”. Face apel la parlamentarii UE să monitorizeze „acțiunile justiției române împotriva lui Călin Georgescu”

George Simion spune în Parlamentul European că România nu este „o democrație”, ci „o republică bananieră”. Face apel la parlamentarii UE să monitorizeze „acțiunile justiției române împotriva lui Călin Georgescu”

Ruxandra Radulescu
George Simion spune în Parlamentul European că România nu este
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

George Simion, a declarat miercuri, 14 octombrie, în cadrul conferinței internaționale, organizate de AUR, în Parlamentul European, că, în România nu mai există „o democrație funcțională”. Totodată, liderul partidului a solicitat parlamentarilor europeni să monitorizeze acțiunile justiției române în dosarul lui Călin Georgescu.

George Simion și-a exprimat dezacordul față de refuzul președintelui Nicușor Dan de a declanșa alegeri anticipate și a precizat că România nu este „o democrație”, ci o „republică bananieră”.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Mă gândesc, nu suntem democrație, suntem republică bananieră sau juntă, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite țări africane, doar în unele”, a declarat George Simion

„Democrația nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia”

Conferința organizată de formațiunea lui Simion, care s-a desfășurat sub titlul „Alegerile anticipate: revenirea democratică la vot a cetățenilor europeni”, a abordat și subiectul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, precum și măsurile preventive impuse în cazul lui Călin Georgescu.

„Vă vorbesc astăzi ca președinte al partidului AUR din România și fiind vocea multor români care nu mai recunosc țara lor ca o democrație funcțională. Democrația nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia”, a declarat Simion.

„Democrația însăși e în pericol”

Potrivit lui George Simion, în România „democrația însăși este în pericol”, în contextul anulării primului tur al prezidențialelor din noiembrie 2024 și a arestării lui Călin Georgescu.

 „Când ai, ca în România, alegeri anulate, când candidați populari sunt interziși sau trimiși în închisoare sub acuzații contestate, când alegerile sunt considerate nelegitime, democrația însăși e în pericol”, a spus George Simion.

„În Uniunea Europeană nu vrem deținuți politici”

Acesta a transmis membrilor Parlamentului European să „monitorizeze” „acțiunile justiției române împotriva lui Călin Georgescu”.

„Aici, la începutul acestei conferințe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acțiunile justiției împotriva lui Călin Georgescu și cazurile aferente în termeni de proporționalitate, echitate și independență, să reafirme faptul că voința populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate și prin consensul unor elite și să își dea seama că excluderea unor forțe politice din cursa democratică slăbește valorile europene”, a declarat liderul AUR.

Totodată, în cadrul conferinței din Parlamentul European, George Simion s-a referit la Călin Georgescu ca fiind „deținut politic”.

„În Uniunea Europeană nu vrem deținuți politici. Eliberați deținuții politici, restaurați democrația și competiția democratică autentică și lăsați poporul român să decidă”, a mai afirmat lderul AUR.

AUR, protest la Bruxelles pentru susținerea lui Georgescu

Aproximativ 70 de persoane au protestat în fața Parlamentului European din Bruxelles față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Susținătorii acestuia au venit la manifestație la invitația lui George Simion. Liderul AUR s-a aflat alături de susținători, miercuri, 14 octombrie, și a transmis un mesaj.

Marți 13 octombrie, Tribunalul Bucureşti a decis să îl plaseze pe Călin Georgescu în arest la domiciliu,  Decizia nu este, însă, definitivă și poate fi contestată, astfel că fostul candidat la prezidențiale încă se află la Arestul Central.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Mirel Palada face haz de necazul USR-ist: „Mi s-au umplut procentele de tristețe”
21:33
Mirel Palada face haz de necazul USR-ist: „Mi s-au umplut procentele de tristețe”
MARIUS TUCĂ SHOW Mirel Palada anunță că USR ar putea să nu treacă pragul la alegerile parlamentare. Ce scoruri au PSD și AUR în sondaje
21:15
Mirel Palada anunță că USR ar putea să nu treacă pragul la alegerile parlamentare. Ce scoruri au PSD și AUR în sondaje
EXCLUSIV Cum răspunde PNL la întrebarea Gândul: De ce susține miniștri PSD în Guvernul Niculescu, dar nu votează un Executiv din care fac parte colegii de partid, aripa conservatoare?
21:00
Cum răspunde PNL la întrebarea Gândul: De ce susține miniștri PSD în Guvernul Niculescu, dar nu votează un Executiv din care fac parte colegii de partid, aripa conservatoare?
EXCLUSIV Viorel Cataramă explică ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să-și dorească să plece de la Palatul Victoria și să voteze Guvernul Niculescu: „PNL a ajuns la 10%”
15:45
Viorel Cataramă explică ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să-și dorească să plece de la Palatul Victoria și să voteze Guvernul Niculescu: „PNL a ajuns la 10%”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu pentru scandalul cu șefa ANM: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie”/”Ăștia de la USR trebuie să plece acasă”
14:23
Sorin Grindeanu o atacă pe Diana Buzoianu pentru scandalul cu șefa ANM: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie”/”Ăștia de la USR trebuie să plece acasă”
FLASH NEWS Un deputat AUR critică întârzierile de până la un an la plata antreprenorilor care au facturat către stat, în contextul majorării taxelor și impozitelor și al presiunilor asupra mediului de afaceri
13:37
Un deputat AUR critică întârzierile de până la un an la plata antreprenorilor care au facturat către stat, în contextul majorării taxelor și impozitelor și al presiunilor asupra mediului de afaceri
Mediafax
Guvernul fără femei. Niciun nume feminin pe lista miniștrilor vehiculați pentru Cabinetul Niculescu
Digi24
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu și-a avertizat viitorii miniștri: „Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete”
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Click
Raluca Bădulescu, apariție provocatoare! Ce meserie a avut înainte să devină celebră: „M-a băgat tata”
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Data la care pot fi depuse cererile de ajutoare pentru încălzirea locuinței. Care e categoria de persoane care poate beneficia de supliment?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Bacteriile de pe limbă ar putea avea legătură cu viteza ta de gândire, indică un nou studiu
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
NEWS ALERT O navă comercială a fost lovită de o dronă, lângă Sulina. La bordul vasului, aflat sub Pavilionul Insulelor Comore, a izbucnit un incendiu
23:09
O navă comercială a fost lovită de o dronă, lângă Sulina. La bordul vasului, aflat sub Pavilionul Insulelor Comore, a izbucnit un incendiu
PROIECT DE LEGE Românii, anunțați prin SMS înainte de expirarea actelor. Ce obligații ar putea avea instituțiile și ce prevede un nou proiect de lege adoptat de Senat
22:48
Românii, anunțați prin SMS înainte de expirarea actelor. Ce obligații ar putea avea instituțiile și ce prevede un nou proiect de lege adoptat de Senat
NEWS ALERT Alertă în apropiere de Sulina. O dronă a lovit o navă comercială străină
22:33
Alertă în apropiere de Sulina. O dronă a lovit o navă comercială străină
NEWS ALERT Bomba Bogos explodează în toate direcțiile. După audierea lui Bolojan la DNA Iași și menționarea lui George Simion, acum apare și Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, legat de cazul afaceristului controversat
22:32
Bomba Bogos explodează în toate direcțiile. După audierea lui Bolojan la DNA Iași și menționarea lui George Simion, acum apare și Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, legat de cazul afaceristului controversat
FLASH NEWS Mesajul lui Zelenski pentru Donald Trump după înțelegerea dintre Rusia și Statele Unite. Ce a transmis președintele ucrainean în emisiunea lui Piers Morgan
22:14
Mesajul lui Zelenski pentru Donald Trump după înțelegerea dintre Rusia și Statele Unite. Ce a transmis președintele ucrainean în emisiunea lui Piers Morgan
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 15 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe