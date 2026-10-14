Susținătorii lui Călin Georgescu, chemați de AUR la protest la Bruxelles, în fața Parlamentului European

Circa 70 de persoane au protestat în fața Parlamentului European din Bruxelles față de arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Susținătorii acestuia au venit la manifestație la invitația lui George Simion. Liderul AUR s-a aflat alături de susținători, miercuri, 14 octombrie, și a transmis un mesaj.

Manifestația vizează decizia instanței din 29 septembrie de a-l aresta preventiv pe fostul candidat la prezidențiale pentru 30 de zile. Între timp, un alt judecător a decis eliberarea acestuia din Arestul Central. George Simion, liderul AUR, a transmis un mesaj din mulțime: „Libertate pentru Călin Georgescu!”.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

La protest s-au aflat și reprezentanți ai partidului din opoziția belgiană.

Proteste la Arestul Central: susținătorii lui Călin Georgescu au scandat minute în șir

Ieri, în a 15-a noapte de proteste în fața Arestului Central din București, aproape 200 de persoane s-au strâns pentru a protesta. Precum în fiecare seară, susținătorii au venit cu steaguri ale României, precum și cu pancarte care conțineau diverse mesaje. De altfel, nu au lipsit nici scandările din fața arestului, precum: „Căline, Căline, Iisus este cu tine”, dar și „Dosar fabricat / Călin nevinovat” sau „Plouă, ninge, Călin va învinge!”.

Călin Georgescu urmează să fie plasat în arest la domiciliu, după ce Tribunalul București a anulat mandatul de arestare preventivă. Decizia nu este definitivă, iar DIICOT a contestat-o. Astfel, Georgescu rămâne în arest până la soluționarea contestației de către Curtea de Apel București.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 29 septembrie, într-un dosar DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe grave. Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis o finanțare externă de 6 milioane de euro.

Sursă foto: Facebook George Simion / Paul Vladu

Sursă video: Facebook / Paul Vladu