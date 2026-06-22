Prima pagină » Video » Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”

Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”

Alexandra Anton Marinescu
Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, campionul de kickbox Doru Moldoveanu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Romi Neguș și despre momentul în care prietenia dintre cei doi s-a transformat într-un conflict public. Sportivul susține că, înainte de neînțelegeri, cei doi mergeau împreună la competiții și petreceau timp alături de același grup de prieteni. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Doru Moldoveanu afirmă că tensiunile au apărut după o provocare lansată către Adrian Corduneanu. Ulterior, situația a degenerat prin mesaje și transmisiuni live pe rețelele sociale.

Doru Moldoveanu: „Eram prieteni”

Invitatul a explicat că relația dintre el și Romi Neguș era una apropiată înainte de izbucnirea conflictului. Ei participau împreună la diferite evenimente sportive.

„Eram prieteni. A fost atunci la mine acasă, a rămas discuția că nu-i ce-am crezut eu, că el n-a bătut apropo la mine. După aceea, în timpul ăla, cât eram prieteni noi și mai mergeam… Ba la noi la Oradea, ba ei mai mergeam undeva la vreo gală, mergeam împreună. Ai lor 10-15, frații mei, prietenii mei, tovarăși 10-15, eram uniți acolo. Mergeam tot timpul așa.”, afirmă Doru Moldoveanu.

Sportivul spune că totul s-a schimbat după ce a lansat o provocare către Adrian Corduneanu, iar discuțiile au escaladat rapid.

„De acolo am făcut eu o provocare la Adrian Corduneanu să mă bat într-o gală. Adrian a zis că să bate cu oricine. Am înțeles poate greșit la momentul ăla. Am făcut o provocare în care omul a început să mă înjure, Adrian Corduneanu. A escaldat puțin discuția. Romi ca să îmi țină parte, nu îl băga nimeni în seamă și să iasă și el în evidență, să sară în față, să vadă lumea că și el e vreun pion ceva, să fie și el vreun… A făcut și el un live.”, spune acesta.

Moldoveanu recunoaște că a greșit într-un anumit moment al disputei. El susține că ulterior conflictul a luat o altă amploare.

„După aceea a fost o discuție ca Adrian… Poate am greșit-o și eu, nu am ce să zic. Știți cum, în orice discuție evităm, orice discuție de bărbați, evităm familie, evităm neveste, evităm copii, evităm tot. Eu poate am făcut o glumă acolo, cum o știa toată lumea, nu mai vreau să o amintesc. E o rușine pentru mine, nu poți să vorbești de femeia altuia. Adrian a început să mă înjure pe mine. Și culmea că de acolo a pornit discuția, nu m-a înjurat numai pe mine, i-a înjurat pe toți, și pe mine, și pe Romi, și pe toți. Ne-a înjurat de copii, de morți, de familie de alea. De acolo a pornit discuția.”, afirmă acesta.

„L-am evitat foarte tare”

Doru Moldoveanu spune că, în perioada următoare, a încercat să evite confruntarea directă cu Romi Neguș, deși acesta l-ar fi provocat în repetate rânduri.

„El abia a așteptat, Romi, să mă scoată vinovat. Că Doamne, din cauza ta, m-a înjurat și pe mine. Și de acolo a pornit discuția. Niste mesaje, a făcut un video: hai să vă văd acum, șmecherilor. El așa vorbea ca și cum el ar fi vreun șef de clan, de brigadă, de ceva,. Dar el a uitat că el a venit la mine acasă și cerea milă, cum ar fi, să nu-l bat.”, spune Doru Moldoveanu.

Acesta afirmă că nu și-a dorit să accepte provocarea, tocmai pentru că îl considera un apropiat.

„Atunci el a ieșit pe un video și a zis: bă, dacă ești bărbat, hai să ne batem, Dorule. M-a invitat la bătaie. Au trecut câteva zile, nu i-am dat niciun răspuns, deoarece eu în capul meu și în gândirea mea, poate și în ziua de astăzi, în primul rând eu nu mă compar cu prietenii, nu vreau să concurez cu prietenii. Omul care a stat la masă la mine, n-am vrut să concurez, să mă bat cu el. Zic, bă, râde lumea.”, susține acesta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Cum arată viața înainte și după pușcărie? Temutul interlop Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”
11:30
Cum arată viața înainte și după pușcărie? Temutul interlop Doru Moldoveanu: „După șase ani te uită toată lumea”
EMISIUNI Născut în Arad, unul dintre cei mai temuți interlopi povestește cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”
10:30
Născut în Arad, unul dintre cei mai temuți interlopi povestește cum a ajuns să primească numele de Doru Moldoveanu: „Numele ăsta ni l-au pus într-un mod mai batjocoritor”
VIDEO Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar. Ce spune despre Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
21:52
Bolojan i-a propus lui Nicușor Dan varianta unui guvern minoritar. Ce spune despre Sorin Grindeanu pentru funcția de premier
VIDEO Bolojan explică de ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Veștea pentru funcția de premier: „A ales veriga slabă”
21:18
Bolojan explică de ce l-a desemnat Nicușor Dan pe Veștea pentru funcția de premier: „A ales veriga slabă”
VIDEO Ciprian Ciucu a descoperit abuzurile sistemului pe scena congresului PNL: partidul nostru este sub asalt sistemul a ales să pună presiune pe PNL /nu toate partidele își aparțin/ PSD este la ordin
14:13
Ciprian Ciucu a descoperit abuzurile sistemului pe scena congresului PNL: partidul nostru este sub asalt sistemul a ales să pună presiune pe PNL /nu toate partidele își aparțin/ PSD este la ordin
VIDEO Ilie Bolojan, mesaj pentru puciști: cine trădează partidul, cine complotează pe sub masă nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc / azi nu dăm pe nimeni afară, dar e nevoie de demisie de onoare
14:12
Ilie Bolojan, mesaj pentru puciști: cine trădează partidul, cine complotează pe sub masă nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc / azi nu dăm pe nimeni afară, dar e nevoie de demisie de onoare
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
Cancan.ro
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Afecțiunea gravă de care suferă Cheloo. Mesajul alarmant transmis de rapper. Nu are leac
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Legătura dintre vitamina C și sănătatea creierului tocmai a devenit și mai clară
FLASH NEWS Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”
12:44
Diana Buzoianu râde de programul de guvernare al lui Veștea: „În loc de promisiuni goale, hai cu votul săptămâna asta”
NEWS ALERT A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
12:35
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
EXCLUSIV Strategia suveraniștilor în ecuația unui guvern Veștea. Dan Dungaciu: AUR nu votează acest guvern
12:12
Strategia suveraniștilor în ecuația unui guvern Veștea. Dan Dungaciu: AUR nu votează acest guvern
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
11:53
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. O rivală din România a vrut să-i fure antrenorul lui Dinamo! Detalii din Polonia și ce s-a decis cu transferurile
TRAGEDIE O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii
11:48
O româncă de 40 de ani și fiica ei de 13 ani au fost găsite moarte într-un apartament din Italia. Ce au descoperit anchetatorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe