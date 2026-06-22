Luptătorul de kickbox Doru Moldoveanu explică de unde a pornit conflictul cu Romi Neguș: „Eram prieteni”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, campionul de kickbox Doru Moldoveanu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Romi Neguș și despre momentul în care prietenia dintre cei doi s-a transformat într-un conflict public. Sportivul susține că, înainte de neînțelegeri, cei doi mergeau împreună la competiții și petreceau timp alături de același grup de prieteni. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Doru Moldoveanu afirmă că tensiunile au apărut după o provocare lansată către Adrian Corduneanu. Ulterior, situația a degenerat prin mesaje și transmisiuni live pe rețelele sociale.

Doru Moldoveanu: „Eram prieteni”

Invitatul a explicat că relația dintre el și Romi Neguș era una apropiată înainte de izbucnirea conflictului. Ei participau împreună la diferite evenimente sportive.

„Eram prieteni. A fost atunci la mine acasă, a rămas discuția că nu-i ce-am crezut eu, că el n-a bătut apropo la mine. După aceea, în timpul ăla, cât eram prieteni noi și mai mergeam… Ba la noi la Oradea, ba ei mai mergeam undeva la vreo gală, mergeam împreună. Ai lor 10-15, frații mei, prietenii mei, tovarăși 10-15, eram uniți acolo. Mergeam tot timpul așa.”, afirmă Doru Moldoveanu.

Sportivul spune că totul s-a schimbat după ce a lansat o provocare către Adrian Corduneanu, iar discuțiile au escaladat rapid.

„De acolo am făcut eu o provocare la Adrian Corduneanu să mă bat într-o gală. Adrian a zis că să bate cu oricine. Am înțeles poate greșit la momentul ăla. Am făcut o provocare în care omul a început să mă înjure, Adrian Corduneanu. A escaldat puțin discuția. Romi ca să îmi țină parte, nu îl băga nimeni în seamă și să iasă și el în evidență, să sară în față, să vadă lumea că și el e vreun pion ceva, să fie și el vreun… A făcut și el un live.”, spune acesta.

Moldoveanu recunoaște că a greșit într-un anumit moment al disputei. El susține că ulterior conflictul a luat o altă amploare.

„După aceea a fost o discuție ca Adrian… Poate am greșit-o și eu, nu am ce să zic. Știți cum, în orice discuție evităm, orice discuție de bărbați, evităm familie, evităm neveste, evităm copii, evităm tot. Eu poate am făcut o glumă acolo, cum o știa toată lumea, nu mai vreau să o amintesc. E o rușine pentru mine, nu poți să vorbești de femeia altuia. Adrian a început să mă înjure pe mine. Și culmea că de acolo a pornit discuția, nu m-a înjurat numai pe mine, i-a înjurat pe toți, și pe mine, și pe Romi, și pe toți. Ne-a înjurat de copii, de morți, de familie de alea. De acolo a pornit discuția.”, afirmă acesta.

„L-am evitat foarte tare”

Doru Moldoveanu spune că, în perioada următoare, a încercat să evite confruntarea directă cu Romi Neguș, deși acesta l-ar fi provocat în repetate rânduri.

„El abia a așteptat, Romi, să mă scoată vinovat. Că Doamne, din cauza ta, m-a înjurat și pe mine. Și de acolo a pornit discuția. Niste mesaje, a făcut un video: hai să vă văd acum, șmecherilor. El așa vorbea ca și cum el ar fi vreun șef de clan, de brigadă, de ceva,. Dar el a uitat că el a venit la mine acasă și cerea milă, cum ar fi, să nu-l bat.”, spune Doru Moldoveanu.

Acesta afirmă că nu și-a dorit să accepte provocarea, tocmai pentru că îl considera un apropiat.