Septimiu Costea, CEO Nova Power&Gas: „Clujul este un magnet care atrage investiții și poate exporta know-how și tehnologie”

CEO-ul Nova Power & Gas a evidențiat, la finalul conferinței Gândul „Portret România – Cluj-Napoca”, rolul strategic al acestui municipiu în dezvoltarea economică regională și importanța investițiilor în infrastructura energetică pentru susținerea competitivității și atragerea de noi finanțări .

La finalul conferinței „Portret România – Cluj-Napoca”, Septimiu Costea, CEO al Nova Power & Gas, a subliniat poziția strategică a municipiului Cluj-Napoca în economia regională și capacitatea sa de a atrage investiții și oportunități de dezvoltare.

Reprezentantul companiei a amintit că Nova Power & Gas este o afacere cu capital integral românesc, fondată la Cluj în urmă cu aproape 30 de ani, care și-a extins activitatea la nivel regional.

„Clujul este un magnet. Trebuie să întreținem acest magnet, să performeze foarte bine, iar pentru aceasta noi, prin investițiile noastre, prin decizia și prin curajul acționarilor, putem să susținem această economie pentru a atrage cât mai multă activitate economică în zonă și la nivel regional”, a declarat Septimiu Costea.

Investiții de peste 500 de milioane de euro în energie

CEO-ul Nova Power & Gas a evidențiat contribuția companiei la dezvoltarea economiei locale și regionale prin investițiile realizate în ultimii ani, în special în sectorul energetic.

Potrivit acestuia, investițiile companiei au depășit pragul de 500 de milioane de euro și au avut ca obiectiv consolidarea securității energetice și asigurarea unei surse de energie fiabile pentru mediul de afaceri.

„Prin investițiile noastre, care în ultimii ani s-au ridicat la peste 500 de milioane de euro, ținem să susținem această economie și să aducem energia flexibilă și sigură în momentul în care nevoia de consum este maximă”, a precizat Costea.

Acesta a subliniat că disponibilitatea unei energii predictibile și accesibile reprezintă unul dintre factorii-cheie în decizia investitorilor de a dezvolta proiecte într-o anumită regiune.

De la atragerea investițiilor la exportul de tehnologie

În viziunea liderului Nova Power & Gas, Clujul trebuie să depășească statutul de simplu beneficiar al investițiilor și să devină un exportator de competențe, tehnologie și expertiză.

„Clujul este un magnet care atrage investiții, dar trebuie să îl privim și ca pe un centru care poate să aducă valoare adăugată și să exporte know-how și tehnologie, precum și specialiști pe care trebuie să-i creștem și să-i susținem pentru a putea genera valoare adăugată la nivel regional și, de ce nu, la un nivel și mai mare”, a afirmat acesta.

Energie predictibilă pentru o economie competitivă

Septimiu Costea consideră că dezvoltarea unor active energetice moderne și eficiente va contribui la creșterea competitivității economice și la consolidarea încrederii investitorilor.

„Prin faptul că oferim energie predictibilă și sigură la prețurile corecte, vom beneficia în viitor de această tehnologie pentru a crea active cu un grad mult mai mare de siguranță, de randament și cu o funcționalitate mult mai sigură”, a concluzionat CEO-ul Nova Power & Gas.

Mesajul transmis în cadrul conferinței a evidențiat legătura directă dintre investițiile în energie, dezvoltarea economică și capacitatea unei regiuni de a atrage și păstra investiții pe termen lung.

Partenerii conferinței Gândul Portret România – Cluj-Napoca au fost E-Infra, Banca Transilvania, RetuRO și Electrica

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