Avertizare INHGA: cod galben de inundații în 5 județe. Atenționare valabilă pentru următoarele 24 de ore

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o nouă avertizare pentru mai multe județe din România. Sâmbătă, 13 iunie 2026, hidrologii au anunțat existența unui cod galben de inundații pe mai multe râuri din 5 județe din țară. Atenționarea este valabilă pentru următoarele 24 de ore.

Potrivit avertizării emise astăzi, sunt așteptate creșteri de debite și niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Potrivit comunicatului emis azi, bazinele hidrografice vizate sunt: Cricovul Sărat, Buzău şi Râmnicu Sărat.

Atenționare valabilă până duminică, 14 iunie, la 12:00

De menționat faptul că atenționarea hidrologică este valabilă până duminică, 14 iunie 2026, la ora 12:00.

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, se actualizează Avertizarea Hidrologică nr. 61 din 12.06.2026, după cum urmează:

În intervalul 13.06.2026 ora 09:00 – 14.06.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Cricovul Sărat – curs inferior (județele: Prahova şi Ialomiţa), râul Buzău – pe sectorul aval S.H. Baniţa (județele: Buzău şi Brăila), Râmnicu Sărat – bazin aval S.H. Puieşti (județele: Vrancea și Buzău).

Se ridică începând cu data de 13.06.2026 ora 09:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior”, transmite INHGA.

Furtunile au provocat pagube însemnate

În ultimele 24 de ore, în anumite zone ale țării, furtunile au făcut prăpăd. În urma inundațiilor, mai multe drumuri au fost blocate și s-au înregistrat pagube de proporții. Culturile agricole de pe mii de hectare de teren au fost distruse în sudul țării, precum și în zona litoralului. În zonele montane situate la altitudini mari s-au înregistrat precipitații sub formă de ninsoare.

De pildă, în comuna Dofteana, la Cucuieți, în județul Bacău, inundațiile au făcut pagube. Un pârâu a fost blocat de aluviuni, iar drumul a fost distrus. În comuna Dărmănești, gospodăriile au fost inundate. Situația nu a fost favorabilă nici în Drăgănești-Olt, iar județul Suceava a fost lovit de o furtună violentă. Canalizarea a cedat și în Florești, în județul Cluj, iar ploile au fost abundente și în Drăgășani, Vâlcea, arată Știrileprotv.ro.

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