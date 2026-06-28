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Franța înregistrează 1.000 de decese cauzate de valul de caniculă

Franța înregistrează 1.000 de decese cauzate de valul de caniculă
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Valul de caniculă din această săptămână a cauzat moartea a 1.000 de oameni în Franța. În unele zone ale țării s-au raportat temperaturi de 40 de grade Celsius. Și în țările învecinate s-au înregistrat temperaturi caniculare: 40 grade Celsius în Spania și Germania, 37 de grade Celsius în Regatul Unit. 

Creșterea numărului de apeluri către serviciile de urgență presează spitalele și echipajele de intervenție rapidă. Peste 30 de departamente au fost sub alertă roșie de caniculă în ultima săptămână.

Franța a înregistrat cea mai caldă zi din istoria măsurătorilor meteo miercuri, 24 iunie, când temperatura medie pe 24 de ore a atins 30 de grade Celsius, potrivit Euronews.

Recomandările de siguranță din partea autorităților pentru populația Franței

În Paris, autoritățile au interzis consumul de alcool în public pe durata weekendului, ca parte a eforturilor pentru a diminua presiunile pe serviciile de urgență. Marșul Pride, care urma să aibă loc sâmbătă, a fost amânat. Turnul Eiffel și Muzeul Luvru au fost închise din cauza vremii.

Mulțimi de oameni s-au adunat în parcuri și în canalele râului Sena din tot orașul pentru a scăpa de aerul dogoritor. Autoritățile au atenționat populația privind înotatul în spații neautorizate din cauza pericolului de înec. Zeci de oameni au murit înecați în ultima săptămână după ce au plonjat în apă pentru a se răcori. Un fotbalist din Liga a II-a, Kenzo Kies, a murit înecat în râul Ron.

„Am mai spus-o și o vom spune din nou: înotul în afara programului în care este permis înotul supravegheat și în afara zonelor supravegheate este periculos”, a scris Emmanuel Grégoire, primarul Parisului, pe X.

Sursa Foto: Envato

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